Krwawa masakra w salonie gier. Strzelali do dzieci i nastolatków

Dziewięć osób, w tym co najmniej troje dzieci w wieku 12, 13 i 14 lat, zginęło w ataku czterech napastników na salon gier w mieście Uruapan w Meksyku - poinformowała prokuratura stanu Michoacan.

Do strzelaniny w meksykańskim Uruapan doszło w poniedziałek. Według niektórych mediów ofiar jest więcej niż wynika z oficjalnych doniesień. Mówi się też, że wśród ofiar śmiertelnych może być nawet pięcioro dzieci i nastolatków.

Według świadków czterej uzbrojeni mężczyźni po wejściu do salonu spytali o dwóch członków gangu Los Viagras. Nie czekając na odpowiedź, zaczęli strzelać z bliskiej odległości do przypadkowych klientów salonu, a następnie uciekli. Padło co najmniej 65 strzałów. W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania z miejsca zbrodni. Materiały są wyjątkowo drastyczne, dlatego zdecydowaliśmy ich nie udostępniać.

Prokuratura twierdzi, że salon gier jest wykorzystywany przez Los Viagras do handlu narkotykami. Napastnicy - jak podejrzewają śledczy - należą do rywalizującego z nim kartelu Jalisco Nowe Pokolenie.

Walki między kartelami trwają w mieście od lat. W sierpniu ubiegłego roku członkowie Jalisco pozostawili w kilku publicznych miejscach w sumie 19 ciał i baner nawołujący do walki z Los Viagras.

