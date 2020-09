Ciało Julio Valdivii znajdowało się w pobliżu jego motocykla na torach kolejowych w mieście Motzorongo. Znaleziono odciętą głowę. Valdivia to co najmniej szósty dziennikarz, który zginął w tym roku w Meksyku - podaje agencja AP.

Morderstwo dziennikarza w Meksyku. Pozbawiono go głowy

Julio Valdivia pisał m.in. o sytuacji na obszarach wiejskich w pobliżu granicy stanu Veracaruz ze stanem Oaxaca, który nękany jest przez zorganizowane grupy przestępcze.

Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ), niezależna organizacja pozarządowa z siedzibą w Nowym Jorku, potępił - jak to ujął - "straszne wydarzenie" i wystosował "pilny apel" do władz Meksyku o wskazanie odpowiedzialnych za tę zbrodnię.

W sierpniu niezależny dziennikarz Juan Nelcio Espinoza zmarł w policyjnym areszcie przy granicy Meksyku z USA. Został aresztowany podczas relacjonowania na swojej stronie internetowej konfrontacji w mieście Piedras Negras, przy granicy z amerykańskim stanem Teksas. Następnie policja zabrała go do szpitala, gdzie stwierdzono zgon - informuje Associated Press.

Pod koniec marca zginęła dziennikarka Maria Elena Ferral. Została również zastrzelona w stanie Veracruz na wschodzie kraju.

W Meksyku w ciągu ostatnich 20 lat zginęło ponad 140 dziennikarzy.

