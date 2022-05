Sześć osób zginęło, a 25 zostało rannych w wypadku autobusu, do którego doszło na autostradzie w stanie San Luis Potosi niedaleko stolicy Meksyku, Mexico City. Pojazdem podróżowali migranci m.in. z Salwadoru, Hondurasu i Kuby.

Według medialnych informacji autobus z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn przebił barierkę i spadł z nasypu. Na opublikowanych zdjęcia widać rozbity, leżący na boku pojazd z powybijanymi szybami. Skutki tego zdarzenia są tragiczne.

Biuro obrony cywilnej w północnym stanie San Luis Potosi przekazało, że w wypadku zginęło sześć osób - cztery kobiety i dwóch mężczyzn, a 25 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są półroczne i 8-letnie dziecko. Wszyscy pasażerowie są migrantami z Hondurasu, Salwadoru czy Kuby. Autobus jechał ze stolicy Meksyku, Mexico City, w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi.

Meksyk: Migranci giną w wypadkach

To nie pierwsze tragiczne zdarzenie w Meksyku w ostatnich tygodniach z udziałem migrantów. We wtorek u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej przewróciła się 25-metrowa łódź. Zginęło sześciu obywateli Hondurasu. W innym incydencie z rzeki Suchiate w pobliżu granicy z Gwatemalą wydobyto ciało 36-letniego mężczyzny i jego 7-letniego syna. Obaj pochodzili z Salwadoru. W minioną sobotę w miasteczku San Juan Chamula doszło do wypadku ciężarówki. Śmierć poniosły cztery osoby, a 16 zostało rannych. Wszyscy poszkodowani byli przewożeni nielegalnie w tylnej części pojazdu.

Aktywiści wskazują, że migranci w Meksyku są prześladowani, w związku z czym coraz chętniej korzystają z usług nielegalnych przemytników. Z ich pomocą chcą przedostać się głównie do Stanów Zjednoczonych. "Więcej osób wybiera bardziej niebezpieczne trasy, a liczba ofiar śmiertelnych stale rośnie" - napisała jedna z takich aktywistek, Irineo Mujica.

RadioZET.plabcnews.go.com