Tragiczny wypadek autobusu z turystami. Nie żyje 9 osób

Co najmniej 9 osób zginęło w wypadku autobusu rejsowego w pobliżu meksykańskiego kurortu Cancun na wybrzeżu Morza Karaibskiego - poinformowały w niedzielę władze. Sporo osób zostało też rannych. Wiadomo, że pojazdem podróżowało kilkudziesięciu pasażerów, w tym zagraniczni turyści.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w pobliżu słynnego meksykańskiego kurortu Cancun na wybrzeżu Morza Karaibskiego (wschodnia część kraju). Autobus kierował się stamtąd do oddalonego o ok. 300 km na zachód miasta Merida.

Meksyk. Wypadek autobusu z turystami, nie żyje 9 osób

Pojazd, którym podróżowało 45 osób, w tym także kilku zagranicznych turystów, po kolizji z ciężarówką w pobliżu miejscowości El Tintal wypadł z jezdni, po czym wywrócił się i wylądował w rowie.

Wiadomo, że tir należał do miejscowej kompanii kolejowej. O sprawie poinformowały lokalne media. W sieci można znaleźć zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Śledczy będą teraz ustalać przyczynę oraz dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku.

RadioZET.pl/PAP/Twitter