Wypadek ciężarówki z migrantami. Nie żyje 25 osób

Co najmniej 25 osób zginęło w wypadku drogowym na południu Meksyku. Jak poinformowały lokalne media, ofiary to migranci z Ameryki Środkowej, którzy podróżowali niewielką ciężarówką.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Według doniesień medialnych kierowca ciężarówki stracił kontrolę nad pojazdem, który następnie zjechał z drogi i wpadł do rowu. Nie wiadomo, ilu migrantów jechało ciężarówką na północ Meksyku, ale serwisy informują o co najmniej 25 ofiarach i ok. 30 osobach rannych.

Na zdjęciach z miejsca wypadku widać pojazd w rowie i wiele ciał porozrzucanych na drodze.

Migranci z Ameryki Środkowej – nie tylko Meksyku, ale też Gwatemali czy Hondurasu – próbując dostać się do USA, często korzystają z usług przemytników ludzi. Pojazdy, którymi podróżują na północ, zwykle są przepełnione.

RadioZET.pl/PAP/dw.com/JŚ