Meksyk. Ciała trzech górników wydobyto w niedzielę na powierzchnię z niewielkiej kopalni węgla w stanie Coahuila na północy Meksyku, która częściowo zawaliła się w następstwie powodzi. O katastrofie pisaliśmy już w sobotę.

Do katastrofy w kopalni znajdującej się w osadzie Muzquiz doszło najprawdopodobniej w rezultacie podmycia ścian chodnika.

Akcja ratunkowa koncentruje się wypompowywaniu wody z zalanych szybów. Bierze w niej udział 28 ratowników wyspecjalizowanych w szukaniu ludzi w zawalonych konstrukcjach, a także dwa wyszkolone psy.

Kopalnia eksploatuje niewielkie pokłady węgla znajdujące się na znacznej głębokości, co powoduje, że praca jest wyjątkowo niebezpieczna. W graniczącym z amerykańskim Teksasem stanie Coahuila doszło już do kilku groźnych wypadków w kopalniach. Od lat narzekano tu na niebezpieczne warunki pracy - pisze agencja Associated Press.

Do najtragiczniejszej katastrofy doszło w lutym 2006 roku, kiedy w wyniku eksplozji metanu w kopalni w miejscowości Sabinas zginęło 65 górników. Ratownikom udało się odnaleźć zwłoki tylko dwóch z nich. Władze odwołały poszukiwania i zamknęły kopalnię pięć dni po wypadku, tłumacząc, że jest tam niebezpiecznie ze względu na toksyczny gaz.

