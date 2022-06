Kolaborantka Kremla ogłosiła przygotowania do "pseudoreferendum"

Halina Danilczenko, kolaburująca z Rosjanami "mer" Melitopola na południu Ukrainy, ogłosiła we wtorek przygotowania do tzw. referendum. Jego celem ma być włączenie miasta i okolicznych miejscowości w skład Federacji Rosyjskiej.

Melitopol, miasto w obwodzie zaporoskim, od marca jest okupowane przez wojska rosyjskie. Kreml planuje włączyć ten obszar w skład Federacji Rosyjskiej poprzez psedoreferendum, które ma się odbyć również na innych terenach Ukrainy zajętych przez wojska Władimira Putina.

Rosyjska agencja państwowa RIA Nowosti podała, że we wtorek Halina Danilczenko, kolaburująca z Rosjanami "mer" Melitopola, ogłosiła oficjalne przygotowania do kremlowskiego "referendum". Jej wypowiedź zbiegła się z wizytą w okupowanym mieście Siergieja Kirijenko, pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Ruszyły przygotowania do "referendum" w Melitopolu

Danilczenko twierdziła, że Kyriienko odwiedził Melitopol z „wizytą roboczą”. Współpracownik Putina miał również wyrazić wdzięczność pracownikom usług użyteczności publicznej, służby zdrowia, edukacji i „administracji regionu” za rzekome „spokojne życie w mieście” i „wkład każdego mieszkańca miasta w budowę nowego życia."

- Jesteśmy bardzo wdzięczni Rosji za pomoc i wsparcie, jakie otrzymujemy w procesie budowania tego nowego życia. Wiemy, że dzielimy naszą przyszłość z Rosją. Rosja zostanie tutaj na zawsze - mówiła kolaborantka na nagraniu wideo. Prokremlowskie "referendum" planowane jest również w Chersoniu, Doniecku, Ługańsku i Zaporożu.

Tymczasem "The New York Times" podał, że Ukraińcy partyzanci uderzają w rosyjskie cele. Świadczą one o rosnącym oporze wobec rosyjskiej okupacji. Gazeta opisała m.in. wybuch samochodu z ładunkami wybuchowymi obok biuro mianowanego przez Rosjan przedstawiciela władz w Melitopolu.

RadioZET.pl/RIA Nowosti/Ukraińska Prawda

