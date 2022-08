Melitopol, miasto w obwodzie zaporoskim, od marca jest zajmowany przez wojska Rosji. Ponadto stanowi nieoficjalną stolicę okupowanej przez Kreml części obwodu zaporoskiego. W niedzielę Iwan Fedorow, oficjalny burmistrz miasta, podał na Telegramie szczegóły akcji ukraińskich partyzantów.

Mieli oni poderznąć gardło jednemu z rosyjskich żołnierzy, który na ulicy Bohaterów Ukrainy miał próbować zgwałcić nieletnią. Na dowód Fedorow dodał wideo, na którym widać, jak rosyjscy żołnierze starają się na noszach przetransportować rannego sołdata do szpitala. "Rosyjski żołnierz dokonał napaści seksualnej na nieletnią dziewczynę na ulicy w jednej z dzielnic miasta. Ale nasi partyzanci są wszędzie. Poderżnęli okupantowi gardło" - napisał Fedorow.

Rosyjski żołnierz chciał zgwałcić nieletnią. Udaremnili to partyzanci

„Kolejna «gorąca» noc dla okupantów: wybuchy słychać w kilku dzielnicach Melitopola. Nasze siły oporu mówią, że dopóki ruscy (żołnierze rosyjscy - red.) nie wycofają się z naszej ziemi, każdy ich dzień tutaj będzie gorący jak piekło” – napisał Fiodorow.

Zaczęły się ostre represje wobec mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskie Melitopola - poinformował w czwartek Iwan Fedorow w ukraińskiej telewizji.

- (Okupanci) zaczęli odbierać samochody osób prawnych w puntach kontrolnych i ogłaszać ich nacjonalizację. Nadal uprowadzani są ludzie. W ciągu ostatniego tygodnia zabrano 10 osób. Zaczynają ludziom zabierać ich biznesy, co też tłumaczą jakąś nacjonalizacją – oznajmił Fedorow. Podkreślił, że Rosjanie grożą też powoływaniem do wojska nastolatków, którzy nie będą chcieli chodzić do placówki edukacyjnej utworzonej z czterech szkół zawodowych, jakie istniały wcześniej w mieście.

RadioZET.pl/Ukraińska Prawda/UNIAN/PAP