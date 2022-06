"Marzenie Rosji o imperium zostanie zniszczone, jeśli Ukraina będzie w UE"

- Rosja cały czas ma marzenie, żeby powstało imperium. Żeby zabrać Ukrainę, atakować Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię. Jeśli Ukraina będzie w Unii, to marzenie o imperium zostanie zniszczone - mówi Radiu ZET mer Lwowa Andrij Sadowy. - Ukraina była, jest i zawsze będzie w Europie. Pytanie: czy potrzebna jest potężna Ukraina, która umie walczyć i walczy o demokrację dla Unii? Jestem przekonany, że tak – dodaje.

Ukraina gotowa dołączyć do UE. Sadowy: Bardzo szybko się uczymy

Mer Lwowa jest przekonany o pełnej gotowości Ukrainy do dołączenia do Unii Europejskiej. - Bardzo szybko się uczymy. Razem z Ukrainą, Europa otrzyma siłę, młodość i duży potencjał – podkreśla.

W czwartek doszło do historycznej wizyty w Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis odwiedzili Kijów. Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim europejscy liderzy wyrazili poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że wszyscy czterej przywódcy popierają natychmiastowe nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił, że "Ukraina należy do rodziny europejskiej". Mówił, że on i jego rząd wspierają nadanie Ukrainie, a także Mołdawii, statusu kandydata do Unii Europejskiej. Dodał jednocześnie, że państwa kandydujące muszą spełnić szereg warunków, by tak się stało.

