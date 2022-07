Miał 8 gwiazdek naklejone na szybie samochodu. Stanie przed sądem

Zdarzenie to opisał lokalny portal Twiordyj Znak. Artem Kallas, mieszkaniec Tambowa w Rosji, otrzymał wezwanie do sądu na podstawie artykułu o zdyskredytowaniu sił zbrojnych. Powodem jest, naklejony w jego samochodzie, znak w kształcie 8 gwiazd.

"Nie dla wojny"

Rosyjska policja uważa, że w ten sposób Kallas zaszyfrował frazę "nie dla wojny". Według służb obraża to armię rosyjską. Rosjanin czeka teraz na procesy. - Jakie to symboliczne – protokół za moje osiem gwiazdek na samochodzie sporządził kapitan, który też ma osiem gwiazdek na pagonach - wspomina Artem Kallas.

Mężczyzna po pierwszym wezwaniu na komisariat postanowił zdjąć dwie gwiazdki z samochodu, ale i to nie uchroniło go przed nieprzyjemnościami. Policja drogowa i tak go zatrzymywała. - Kilka dni temu znów mnie zatrzymali na autostradzie. Pytali o gwiazdy. W końcu zgodzili się mnie puścić pod warunkiem, że je wszystkie zdejmę - mówi Kallas w rozmowie z Twiordyj Znakiem.

Nowe rosyjskie prawo

Jak wyliczają rosyjscy obrońcy praw człowieka, "od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę sądy w Rosji ukarały 2029 przeciwników wojny". Z danych portalu OWD-info, który monitoruje działania organów ścigania, wynika, że w tym czasie policja zatrzymała ponad 17 tysięcy osób.

Według nowego prawa Federacji Rosyjskiej podawanie informacji o wojnie w Ukrainie z innych źródeł niż rządowych podlega karze. Za rozpowszechnianie "nieprawdy o działaniach wojska" można dostać 1,5 mln rubli (60 tys. zł) grzywny albo trzy lata więzienia.

RadioZET.pl/http://znak.city