Michaił Gorbaczow nie żyje. Jedyny prezydent ZSRR miał 91 lat

„Michaił Siergiejewicz Gorbaczow zmarł dziś wieczorem po ciężkiej i długotrwałej chorobie” – podano w komunikacie.

O śmierci ostatniego przywódcy ZSRR poinformowała także agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Na początku lipca informowano, że Gorbaczow trafił do szpitala.

Michaił Gorbaczow nie żyje. Rzecznik polskiego MSZ komentuje

"Michaił Gorbaczow nie żyje. W naszej pamięci pozostanie jako ten, dzięki któremu Związek Radziecki przeszedł do historii - choć on chciał go uratować. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz, gdy są tacy, którym marzy się powrót do imperialnej przeszłości" - napisał na Twitterze rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Jasina.

Michaił Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 we wsi Priwolnoje. W latach 1985–1991 pełnił funkcję sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Piastował stanowisko przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1988–1990).

Od 1990 do 1991 roku był pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR.

Z jego inicjatywy rozpoczęła się trwająca w latach 1985-1991 próba wielostronnych reform w państwie znana jako "pieriestrojka" - przebudowa.

W 1990 r. został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Był ceniony na Zachodzie za wkład w zakończenie zimnej wojny.

RadioZET.pl/TASS/PAP