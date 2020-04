Informację o śmierci płk. Stachiewicza przekazał w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki. Dwa tygodnie temu Instytut Piłsudskiego poinformował, że honorowy prezes zaraził się koronawirusem podczas pobytu w szpitalu, do którego trafił z innego powodu.

Mieczysław Stachiewicz urodził się w maju 1917 roku. w Warszawie. W 1937 roku wstąpił do Wojska Polskiego, a rok później podjął równolegle studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej. We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej, potem poprzez Rumunię i Francję w czerwcu 1940 roku trafił do Wielkiej Brytanii.

Po przejściu szkoleń w zakresie pilotażu, w kwietniu 1942 roku został przydzielony do 301. Dywizjonu Bombowego "Ziemi Pomorskiej". Do listopada 1942 roku uczestniczył w 33 lotach bojowych w ramach nalotów bombowych na Niemcy i Włochy.

Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył studia architektoniczne i pracował do 1980 roku pracował jako architekt. Miał równocześnie obywatelstwo brytyjskie. Był aktywnym działaczem organizacji polonijnych, w tym Stowarzyszenia Lotników Polskich i Związku Lwowskich Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1981 roku był członkiem, a od 1984 roku prezesem Instytutu Piłsudskiego. W ostatnich latach pełnił rolę honorowego prezesa.

Był wielokrotnie odznaczany zarówno odznaczeniami cywilnymi, jak i wojskowymi - polskimi i brytyjskimi. W 2017 roku otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Order Orła Białego, wcześniej otrzymał Krzyże Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał także m.in. Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych. Opublikował dwa tomy pamiętników: "Wspomnienia wojenne" oraz "Moje pierwsze dziewięćdziesiąt lat: wspomnienia".

