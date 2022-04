Dmitrij Miedwiediew w najnowszym wpisie w serwisie Telegram zagroził obcokrajowcom walczącym po stronie Ukrainy z rosyjską inwazją. Wśród członków legionu cudzoziemskiego są również Polacy.

Miedwiediew: Zostaną poddani denazyfikacji

Były prezydent i premier Rosji stwierdził, że w pierwszej kolejności denazyfikacji zostaną poddani zagraniczni najemnicy w Ukrainie, którzy nie poddadzą się rosyjskim wojskom. Jak dodał, osoby te nie są "legalnymi bojownikami", więc nie są objęte zapisami Konwencji Genewskiej o jeńcach wojennych. "Będą musieli wziąć pełną odpowiedzialność za swoje działania. Oczywiście, jeśli przeżyją" – napisał Miedwiediew na Telegramie.

"Prawdziwymi ochotnikami są dla nas francuski pułk Normandia-Niemen, 1. i 2. armia Wojska Polskiego, biorące razem z nami udział w operacji berlińskiej w 1945 roku, 1. Czechosłowacki Korpus Armijny, walczący ramię w ramię z Armią Czerwoną podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Zawsze będziemy pamiętać o ich bezinteresownej pomocy" – kontynuował.

Miedwiediew ocenił, że cudzoziemcy przybyli do Ukrainy z powodu pieniędzy. We wtorek rumuński dziennik "Ziare", powołując się na amerykańskie agencje rekrutujące specjalistów na misje wojskowe, ujawnił, że zagraniczni ochotnicy zarabiają ponad 1000 dolarów dziennie. Jednocześnie Miedwiediew nie wspomniał, że Kreml próbował przerzucić do Ukrainy bojowników z Syrii, Libii, Osetii Południowej, a nawet Hezbollahu.

