Miedwiediew odleciał. Snuje kolejne groźby: "jeźdźcy Apokalipsy" są w drodze

Joe Biden ogłosił we wtorek, że Stany Zjednoczone w 11. pakiecie broni dla Ukrainy przekażą m.in. rakiety HIMARS o zasięgu ok. 80 km. Kijów zapewnił, że rakietowe systemy ogniowe nie będą używane do uderzeń na cele na terytorium Rosji. Mimo to Dmitrij Miedwiediew w rozmowie z telewizją Al-Jazeera zagroził, że Rosja będzie strzelać do "ośrodków decyzyjnych" w Ukrainie, jeśli Kijów użyje amerykańskiej broni przeciw Federacji Rosyjskiej.

Wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa doprecyzował, że mówi o ukraińskim Ministerstwie Obrony i Sztabie Generalnym. – Ale musimy zrozumieć, że ostatecznych ośrodków decyzyjnych w tym przypadku niestety nie ma nawet w Kijowie. Dlatego na pewno jest to zagrożenie, które trzeba będzie brać pod uwagę – ostrzegł.

Miedwiediew mówi o "jeźdźcach Apokalipsy"

W dalszej części wywiadu Miedwiediew kłamał i manipulował mówiąc, że Moskwa opowiada się za dialogiem, który uwzględnia jej obawy i ma na celu stworzenie niepodzielnego bezpieczeństwa na świecie.

Były prezydent i premier Rosji skomentował również swój post zamieszczony na Telegramie, w którym pisał o 10 ponurych konsekwencjach rosyjskich sankcji dla świata. Miedwiediew powiedział, że nie są to przepowiednie, ale "rzeczy, które już się wydarzyły". – Można mieć do tego różne nastawienie, można sądzić, że "jeźdźcy Apokalipsy" już są w drodze i cała nadzieja jest w Bogu Wszechmogącym. Można jednak nadal próbować stonować tę sytuację międzynarodową – dodał.

RadioZET.pl