Miedwiediew przesadził? Wpis pełen oskarżeń i gróźb usunięty. "Konto zhakowano"

Kazachstan i Gruzja zostały nazwane “sztucznymi państwami” w najnowszym poście, który pojawił się na profilu Dmitrija Miedwiediewa. Przed inwazją podobnego określenia użył prezydent Rosji Władimir Putin, mówiąc o Ukrainie.

Miedwiediew we wpisie miał stwierdzić, że "wszystkie ludy zamieszkujące niegdyś wielki i potężny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich znów będą żyły razem w przyjaźni".

Konto Miedwiediewa zhakowane?

Po około 10 godz. poinformowano, że konto Miedwiediewa zostało zhakowane. - Włamano się na konto zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa na „VKontakte”. Administracja portalu społecznościowego i właściwe organy zajmą się tym incydentem – powiedział we wtorek dziennikarzom Oleg Osipow, asystent Miedwiediewa. Wpis ostatecznie usunięto. Miedwiediew w żaden sposób nie odniósł się do incydentu.

Treść posta była konfrontacyjna i pełna propagandowych haseł, a więc zbieżna z ostatnimi wypowiedziami byłego prezydenta Rosji, który w mediach społecznościowych przeciwników Rosji nazywał draniami i szumowinami, a światu groził nuklearną zagładą.

We wpisie można było przeczytać, że do 1801 roku "taki kraj jak Gruzja nie istniał”, a "Osetia Północna i Południowa, Abchazja i pozostałe terytoria Gruzji powinny zostać zjednoczone jako część jednego państwa z Rosją". Z kolei Kazachstan został nazwany “sztucznym państwem” i oskarżony o ludobójstwo na Rosjanach. „Nie mamy zamiaru przymykać na to oczu. Dopóki nie przyjdą tam Rosjanie, nie będzie porządku” - napisano na profilu Miedwiediewa.

RadioZET.pl/TASS