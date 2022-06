Mija 100 dni wojny w Ukrainie. Kreml wydał nowy zakaz

W przededniu okrągłej daty, jaką jest 100 dni od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, Kreml przygotował wytyczne dla państwowych mediów. Ich pracowników "poproszono", aby "nie skupiali się" na czasie trwania "specjalnej operacji" (tak Kreml nazywa swoje działania zbrojne na Ukrainie - red.). Chodzi o to, by odciągnąć uwagę Rosjan od sytuacji na froncie. W ciągu trzech miesięcy wojska Putina nie osiągnęły znaczącego postępu.

Kreml zakazuje mediom mówić o czasie trwania wojny

Rosyjski niezależny portal Meduza poinformował, że informacje o "prośbie" Kremla otrzymał z czterech źródeł: administracji prezydenta, moskiewskiego ratusza, mediów państwowych i jednej z prorządowych redakcji. Komsomolskaja Prawda, Moskiewski Komsomolec czy agencja informacyjna TASS podają już tylko aktualną datę, nie wspominając o czasie trwania wojny. Nie ma również o tym wzmianki w komunikatach prasowych w państwowych: Pierwyj Kanale i telewizji Rossija 1, a także na głównych stronach RIA Nowosti i w rosyjskojęzycznej wersji RT.

Rosjanie obawiają się negatywnych nastrojów społecznych. "Skupienie się na datach związanych z wojną mogłoby sprawić, że rosyjscy obywatele pomyślą o celach i sukcesie inwazji" – przekazało Meduzie źródło w administracji prezydenta.

"Kiedy mówimy o okrągłej dacie, zawsze pojawiają się pytania: co zostało osiągnięte do tej pory? Tak było od czasów sowieckich, kiedy istniały plany pięcioletnie. [...]. Okazało się, że do tego momentu nie ma prawie nic do zaprezentowania. Można powiedzieć, że niektóre miejscowości zostały zajęte, ale ich nazwa nic ludziom nie mówi. To dużo czy mało? Jesteśmy bliżsi osiągnięcia celów »operacji« czy nie?" - zastanawiało się źródło.

"Operacja specjalna" się przeciąga

Rozmówca Meduzy z kręgów administracji prezydenta podkreślił, że wielu Rosjan jest przekonanych, że "operacja specjalna" się przeciągnęła. Potwierdzają to wyniki sondaży. Firma socjologiczna Russian Field w trakcie badania przeprowadzonego między 23 a 26 maja 2022 r. ustaliła, że 39 proc. respondentów mieszkających w Rosji było "zmęczonych" wiadomościami o przebiegu wojny.

"Nic nie wiadomo o jej (inwazji - red.) celach, z wyjątkiem »denazyfikacji« i »demilitaryzacji« Ukrainy. Ludzie nie rozumieją tych słów, ale widzą, że walki trwają od dawna. Przed »operacją« mówiono im, że Ukraina to państwo słabe. Ale teraz okazuje się, że nie da się go szybko pokonać" - oceniło źródło.

Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow w rozmowie z Meduzą nie zgodził się z opinią, że "operacja specjalna" się przeciąga. "Takie operacje nie mogą mieć jasno określonego czasu" - powiedział. Na pytanie, czy są jakieś instrukcje z Kremla dotyczące relacji medialnych na temat czasu trwania wojny, Pieskow nie odpowiedział.

Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew oświadczył, że Rosja "nie goni" terminu "operacji specjalnej". Z kolei były dowódca Sił Powietrznych, deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, gen. Władimir Szamanow stwierdził, że "demilitaryzacja" Ukrainy jego zdaniem "może potrwać od pięciu do dziesięciu lat".

RadioZET.pl/Meduza

