Rosjanie ostrzelali szpital w Mikołajowie. „Tylko zwyrodnialec mógł to zrobić”

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Rosjanie atakują nie tylko infrastrukturę należącą do wojska, ale także szpitale. W sobotę ostrzelano szpital onkologiczny w Mikołajowie.

- Jeśli Rosja uznaje pacjentów onkologicznych za równego przeciwnika, który jest zagrożeniem, to jest nie tylko chora, ale jest już w stanie agonii - napisał Beznosenko.

Szpital w Mikołajowie pod ostrzałem. „Tylko zwyrodnialec robi takie rzeczy”

Przedstawiciel lokalnej służby zdrowia napisała na Facebooku, że nie doszło do poważnych zniszczeń. Wyraził jednak swój sprzeciw wobec działań Rosjan.

Tylko zwyrodnialec może napadać na słabego. Tymi słabymi są nasi pacjenci. Przed chwilą te potwory ostrzelały szpital onkologiczny. Szpital, który zapewnia opiekę pacjentom z nowotworami z całego obwodu mikołajowskiego Maksym Beznosenko

"Jeśli nienawiść do wroga jednoczy, jesteśmy już najbardziej zjednoczonym narodem świata. Jeśli Rosja uznaje pacjentów onkologicznych za równego przeciwnika, który jest zagrożeniem, to jest nie tylko chora, ale jest już w stanie agonii. To jedyne, co może nas pocieszyć w tych warunkach” – napisał urzędnik.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

