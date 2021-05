Na lotnisku w Mińsku wstrzymywany jest wylot samolotu linii Lufthansa do Frankurtu – poinformowały media niezależne. Następnie lotnisko poinformowało, że otrzymało maila z „zamiarem dokonania aktu terrorystycznego”.

Mińsk wstrzymał wylot samolotu niemieckich linii Lufthansa do Frankfurtu. Jest to kolejny incydent związany z samolotem zagranicznych linii po niedzielnym zmuszeniu do lądowania Ryanaira z opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie, którego aresztowały białoruskie służby.

„Na maila lotniska przyszła wiadomość od nieustalonych osób o zamiarze dokonania ataku terrorystycznego na samolot LH1487 linii lotniczych Lufthansa, lecącego do Frankfurtu. Wylot był planowany na godz. 14.20 (13.20 w Polsce). Boarding pasażerów został wstrzymany” – poinformował port lotniczy w komunikacie. Jak podano, obecnie trwają procedury powtórnej kontroli pasażerów i bagażu.

Samolot Lufthansy wstrzymany na lotnisku w Mińsku

Reporterka Radia ZET Danka Woźnicka przekazała, że na lotnisku panuje spore zamieszanie. Pasażerowie lotu Lufthansy z Mińska do Frankfurtu mówią, że przechodzą drugą kontrolę, a ich lot zniknął z rozkładu.

Wcześniej samoloty dwóch linii - Wizz Air i Baltic Air ominęły przestrzeń powietrzną Białorusi. Litwa już wydała zakaz lotów z jej portów i na lotniska w Białorusi, a premier Mateusz Morawiecki zaproponował, aby Unia Europejska wstrzymała loty do tego kraju. Ponadto, o zawieszenie członkostwa Białorusi w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i rezygnację z lotów nad tym krajem – zaapelowali szefowie komisji spraw zagranicznych dziewięciu parlamentów narodowych, w tym Polski.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK