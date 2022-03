Jen Psaki w poniedziałek odniosła się do szczytu NATO, który odbędzie się w czwartek z udziałem prezydenta USA Joe Bidena.

- Prezydent bardzo jasno zapowiedział, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy, by walczyć z rosyjskimi żołnierzami, i że to nie jest w naszym interesie. Ale będziemy nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten - powiedziała Psaki, w odpowiedzi na pytanie o zgłoszony przez Polskę pomysł wysłania pokojowej misji na Ukrainę. Jak dodała, "za kulisami toczy się szereg dyskusji", oceniła jednak, że stanowisko USA w sprawie wysłania swoich żołnierzy na Ukrainie prawdopodobnie się nie zmieni.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu o ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie mówił Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojechał do Kijowa razem z premierem Mateuszem Morawieckim, gdzie razem z premierami Czech i Słowenii spotkał się z m.in. prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Biały Dom: Omówimy polską propozycję misji pokojowej NATO

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że podczas czwartkowego szczytu NATO w Brukseli Polska ma przedstawić pakiet rozwiązań misji pokojowej w Ukrainie. Dzień później Joe Biden zjawi się w Polsce. Psaki zapowiedziała, że kwestia uchodźców będzie jednym z kluczowych omawianych tematów. Pytana, czy podróż przyniesie jakieś konkretne rezultaty, odpowiedziała twierdząco, choć odmówiła podania szczegółów.

- (Rezultaty) zawsze są przy okazji takich wizyt. Wciąż jednak finalizujemy szczegóły podróży i konkretów dotyczących tego, co (prezydent Biden) będzie robił w Polsce. Oczywiście spotka się ze swoim odpowiednikiem i z pewnością podziękuje mu za wysiłki i pracę Polski, by przyjąć uchodźców i osiedlić ich tam w tym czasie - oznajmiła rzeczniczka. Więcej szczegółów ma zapowiedzieć we wtorek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Pentagon poinformował, że Bidenowi w Polsce towarzyszyć będzie szef resortu obrony Lloyd Austin.

RadioZET.pl/PAP/Oskar Górzyński