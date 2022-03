Zachód wyśle do Ukrainy misję pokojową? Morawiecki ujawnił szczegóły

Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.

Premier został zapytany w piątek na konferencji prasowej, na jakim etapie jest w tej chwili propozycja misji pokojowej na Ukrainie i czy jest jakaś zgoda ze strony NATO.

Misja pokojowa w Ukrainie? "Pojawiła się pozytywna reakcja"

- Tę propozycję teraz komunikujemy wszędzie, gdzie należy, na najbliższym szczycie NATO. A więc ta propozycja bardzo dobrze wpisuje się w harmonogram spotkań władz Paktu Północnoatlantyckiego. Na najbliższym szczycie NATO będzie ta propozycja też formalnie złożona, ale już wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak komunikował tę propozycję na spotkaniu z ministrami obrony Paktu Północnoatlantyckiego - powiedział szef rządu.

Zwrócił też uwagę, że pojawiła się pozytywna reakcja na tę propozycję ze strony ministra obrony Danii.

Minister obrony Danii Morten Bodskov powiedział, że "duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej, jeżeli może się to przyczynić do zakończenia tej krwawej wojny". - Mamy dekady doświadczeń w takiej pracy i zdecydowanie uważam, że Dania może w tym współuczestniczyć i coś zmienić - dodał Bodskov.

