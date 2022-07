Młoda nauczycielka zamordowana przez męża. Pół roku wcześniej doczekali się dziecka

Nauczycielka ze szkoły podstawowej w Castleford niedaleko Leeds zniknęła w piątek wieczorem. Nikomu nie powiedziała, dokąd się udaje. Zaniepokojona rodzina kobiety wezwała policję. W niedzielny poranek funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. Ciało 29-latki leżało w zaroślach w pobliżu wiejskiej drogi.

29-letnia nauczycielka zamordowana przez męża. Mieli półroczne dziecko

W związku z tą sprawą aresztowano męża Abi, Matthew Fishera. 13 lipca mężczyzna stawił się w sądzie magistrackim w Leeds. Według "The Mirror" nie był zbyt rozmowny. Ubrany w więzienny szary sweter i spodnie do biegania oraz maseczkę odezwał się tylko po to, by potwierdzić swoje nazwisko, wiek i adres.

14 lipca mężczyzna pojawił się w sądzie koronnym. Kolejna rozprawa sądowa Fishera, któremu zarzuca się zabójstwo Abi, ma się odbyć we wrześniu.

„Nasza piękna Abi. Słowa nie opiszą tego, jak bardzo jesteśmy zdruzgotani utratą ciebie. Bardzo za tobą tęsknimy" - brzmi oświadczenie rodziny, przekazane opinii publicznej przez policję. „Obiecujemy, że każdego dnia będziesz z nas dumna. Będziemy wychowywać twoją niesamowitą córeczkę tak jak Ciebie" - napisali bliscy Abi.

Abi i Matthew pobrali się w 2017 roku. Brytyjskie media wspominają, że Brytyjka miała problemy z zajściem w ciążę. Dopiero pół roku temu, po leczeniu in vitro, na świat przyszła jej upragniona córeczka.

Policja prowadząca śledztwo w sprawie morderstwa zaapelowała o dostarczenie nagrań z kamer samochodowych. Według funkcjonariuszy osoby, które jechały drogą B6273 Southmoor Road w sobotę między 8.15 a 9.15 rano, mogą pomóc w uzyskaniu nowych informacji na temat zbrodni.

RadioZET.pl/"The Mirror"/westyorkshire.police.uk