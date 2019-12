Mobbing w polskiej ambasadzie w Pradze? Prokuratura bada sprawę, MSZ komentuje

Jak informuje Onet, zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dyrektor generalny Służby Zagranicznej Andrzej Papierz. Doniesienie mówi o popełnieniu czynu z artykułu 218 kk, za co grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Czy w polskiej ambasadzie w Pradze dochodziło do mobbingu?

Prokuratura na razie zasłania się dobrem śledztwa i dozuje informacje, które wypływają do mediów. Zdradza jedynie, ze postępowanie dowodowe jest w toku, a jego przedmiotem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa wobec pracowników ambasady w Pradze. - Stołeczni śledczy prowadzą w tej chwili postępowanie dowodowe. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów - mówi portalowi Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledczy nie potwierdzili także o kogo konkretnie chodzi, aczkolwiek według nieoficjalnych informacji Onetu sprawa dotyczy samej ambasador RP w Pradze Barbary Ćwioro. Jak podaje Onet, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wszczęło wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Przypomnijmy, że Ćwioro pełni funkcję ambasadora u naszych południowych sąsiadów od września 2018 roku.

Dziennikarze Onetu próbowali uzyskać jakiekolwiek konkretne informacje dotyczące szczegółów sprawy zarówno u samej dyplomatki, jak i u autora zawiadomienia Andrzeja Papierza. Niestety, żadna odpowiedź z jednej bądź drugiej strony nie nadeszła. Wiadomo natomiast, że do Kancelarii Prezydenta nie wpłynął dotąd wniosek o odwołanie polskiej przedstawicielki w Pradze.

MSZ odpowiada Onetowi

Kilka godzin po czwartkowej publikacji tekstu, do redakcji Onetu wpłynęła wiadomość ze strony MSZ. Resort potwierdził, że wpłynęła informacja o tym, że "na placówce w Pradze mogło dochodzić do sytuacji mających znamiona mobbingu", jednak "nie zostały dotąd przez MSZ zweryfikowane" (obydwa cytaty za: Onet.pl).

"Trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, zgodnie z przepisami prawa o sprawie została także zawiadomiona prokuratura. Z uwagi na ochronę uczestników postępowania na obecnym etapie MSZ nie może podać więcej szczegółów" - można przeczytać w artykule. To cytat z maila od biura prasowego MSZ do Onetu.

