Mocne słowa w ONZ. "Zwycięstwo nad armią Rosji zbliża się z każdym dniem"

W Nowym Jorku obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. - Rosja wielokrotnie okłamywała Radę, rozpowszechniała teorie spiskowe i dezinformację, a to kłamstwo, że inwazji nie było jest coraz bardziej rozpowszechniane – mówiła Linda Thomas-Greenfield - przedstawicielka USA.

Przypomniała, jak zaledwie trzy miesiące temu wysłannik Rosji przy ONZ twierdził, że jego kraj nie ma zamiaru najeżdżać na Ukrainę, a teraz Rosja twierdzi, że inwazja nigdy nie miała miejsca.

ONZ: Rosja twierdzi, że inwazja nigdy nie miała miejsca

- Mówią nawet, że Ukraina atakuje samą siebie, zrzuca bomby na swoje budynki, swoich ludzi i atakuje demokrację. To kłamstwo przeczy wszelkiej logice, zdrowemu rozsądkowi. Rosja jest zaangażowana w czystą dezinformację - dodała.

- Skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą odczuwalne w społeczeństwach i gospodarkach na całym świecie i społeczność międzynarodowa musi opracować długoterminowy plan, by je ograniczyć - mówił wicepremier Piotr Gliński, przemawiając na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W swoim wystąpieniu podczas sesji Rady Bezpieczeństwa poświęconej niedawnym podróżom sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do Moskwy i Kijowa, Gliński pochwalił inicjatywę Portugalczyka, mówiąc że każde staranie o przywrócenie pokoju ma sens, nawet wobec braku dobrej woli ze strony Rosji. Zapowiedział też, że Polska nie zaprzestanie udzielać pomocy Ukrainie.

"Zwycięstwo nad Rosją zbliża się z każdym dniem"

Ambasador Ukrainy przy ONZ Sergiy Kyslytsya mówił, że "zwycięstwo nad Rosją zbliża się z każdym dniem". - Podobnie jak czas, kiedy poplecznicy Putina zasiądą na ławie oskarżonych w procesie o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Kara jest nieuchronna. Milošević nie pozostanie zbyt długo samotny - mówił dyplomata.

Rosja walczy o zwycięstwo i ponosi straszne straty. To jest powód, dla którego uciekają się do tego desperackiego terroru rakietowego w całej Ukrainie . Chcą nas złamać, ale jedyną rzeczą, która w końcu się załamie, jest Rosja i jej zdolność do inwazji, bombardowania, morderstwa, grabieży i gwałtu - dodał.

RadioZET.pl/ Twitter/ PAP

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje