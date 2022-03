Morawiecki i Kaczyński w Kijowie „wizytą najwyższego ryzyka”. „Skojarzenia ze Smoleńskiem”

Portugalski komentator i ekspert ds. międzynarodowych Henrique Burnay określił w rozmowie z telewizją SIC wtorkową podróż premierów Polski, Czech i Słowacji do Kijowa mianem wizyty „najwyższego ryzyka”. Wspomniał o skojarzeniach z katastrofą lotniczą, w której w 2010 roku w Smoleńsku zginął brat wicepremiera i prezesa PiS, prezydent Lech Kaczyński.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że zaatakowany przez Rosję kraj otrzymuje ogromne wsparcie od krajów zachodnich, zarówno jeśli chodzi o środki finansowe, jak i broń. Żeby zaznaczyć wagę sytuacji, do ostrzeliwanego przez Rosjan Kijowa wyruszyli premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą. Pociąg dotarł do stolicy Ukrainy, są już pierwsze zdjęcia z podróży.

Henrique Burnay zaznaczył, że „bardzo odważna” decyzja może być formą pokazania przez kraje wschodniej flanki NATO, że istnieje konieczność większego zaangażowania się państw Sojuszu Północnoatlantyckiego we wsparcie dla Ukrainy.

Morawiecki i Kaczyński w Kijowie. „Wizyta najwyższego ryzyka”

Od początku wojny praktycznie każdego dnia Rosjanie ostrzeliwują Kijów, w którym przebywa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wizyta premierów krajów UE i NATO może być w związku z tym ryzykowna, ale też przynieść chwilę oddechu miastu. Rosja może na wszelki wypadek wstrzymać się z atakami, nie chcąc ryzykować zranienia bądź zabicia zagranicznych polityków.

Nie oznacza to, że wyprawa nie jest niebezpieczna: Henrique Burnay określił podróż premierów Polski, Czech i Słowacji do Kijowa mianem wizyty „najwyższego ryzyka”. Wskazał ponadto, że w delegacji, która udała się do ukraińskiej stolicy, jest wicepremier Polski Jarosław Kaczyński.

Jego obecność nasunęła ekspertowi skojarzenia z katastrofą lotniczą, w której w 2010 roku w Smoleńsku zginął jego brat, prezydent Lech Kaczyński. - Część polskiego społeczeństwa uważa, że za tym zdarzeniem stała Rosja - przypomniał Burnay.

- Premierzy biorący udział w delegacji mają zaprezentować w Ukrainie pakiet wsparcia dla zaatakowanego przez Rosję kraju – poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szczczegóły mają zostać podane podczas zapowiedzianej w Kijowie konferencji prasowej.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: