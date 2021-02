Jeden ze sklepów w USA wymyślił niecodzienną kampanię reklamową. Pewien produkt jest tam reklamowany jako "morderca Covid-19". Wielu internautów stwierdziło, że nazwa produktu to strzał w dziesiątkę. O co dokładnie chodzi?

"Morderca Covid-19" to nazwa polskiego spirytusu marki Polmos, sprzedawanego w jednym ze sklepów w Stanach Zjednoczonych. Spirytus sprzedawany jest w butelce o pojemności 1,75 litra. Ma 96 proc. alkoholu (w Polsce jest to 95 proc.). Hasło "morderca Covid-19" widnieje na etykiecie butelki.

Jak napisał jeden z internautów, "morderca Covid-19" to nawiązanie do "mordercy cierpień", specyfiku na spirytusie przepisanego ciotce Tomka Sawyera. - Tak sprzedawany jest polski spirytus w USA? To jakby lekka parafraza pewnego epizodu z "Przygód Tomka Sawyera" – skomentował.

"Morderca Covid-19" w amerykańskim sklepie. To produkt z Polski

Część internautów stwierdziła, że hasło reklamowe to strzał w dziesiątkę, a kampania reklamowa została doskonale przemyślana. - Dobre hasło na etykietkę – napisał na Twitterze jeden z komentujących.

Warto także zwrócić uwagę na cenę produktu. W amerykańskim sklepie butelka spirytusu o pojemności 1,75 litra kosztuje 33,99 dolarów, czyli ok. 126 zł. W Polsce za podobną butelkę trzeba zapłacić już 227 zł.

Stany Zjednoczone przekroczyły w poniedziałek próg pół miliona ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa. Amerykanie są wstrząśnięci tak wysokim bilansem. Co piąty udokumentowany na świecie zgon na Covid-19 przypada na USA.

500 tys. to liczba większa niż cała populacja Kansas City czy liczba osób mieszkających w granicach miejskich Atlanty. To więcej niż pomieścić można widzów na sześciu dużych amerykańskich stadionach. I liczbie bliska bilansowi ofiar śmiertelnych USA w dwóch wojnach światowych w ubiegłym wieku.

RadioZET.pl/ Twitter/ PAP