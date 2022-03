Rosja werbowała szpiega w Słowacji, czego dowodem jest nagranie, które obiegło sieć w ostatnich godzinach. Do rozmowy pracownika placówki dyplomatycznej dla wojskowych z Rosji i Bohuša Garbára, autora tekstów publikowanych w portalach dezinformacyjnych pod różnymi pseudonimami, doszło latem 2021 roku.

- Powiedziałem w Moskwie, że jesteś takim dobrym chłopcem […], a Moskwa zdecydowała, że będziesz myśliwym. […] Potrzebuję informacji o polityce, komunikacji wewnątrz NATO, z Unią Europejską, Bratysławą i innymi państwami. Możesz się tym zająć – mówił Siergiej Sołomasow do Garbára.

Tak Rosja werbuje szpiega. Wyciekło nagranie ze Słowacji [WIDEO]

Rosjanin radzi werbowanemu współpracownikowi, by zajął się dwoma grupami ludzi. Jedną, która "lubi Rosję i ma dostęp do informacji tajnych" oraz drugą - znajomych chętnych do pójścia na współpracę z Kremlem.

Widzimy, jak Sołomasow z miejsca zapłacił Garbárowi 500 euro oraz kolejne 500 euro za "przyjaciela", z którym ma nawiązać współpracę. - Zobaczymy, jak nam pójdzie, na razie nie wiem – odpowiedział Garbár i zasugerował Sołomasowowi, że mógłby zbliżyć się do ministra obrony Słowacji Jarosława Nada, udając, że ma proamerykańskie poglądy. Na to jednak Rosjanin nie zgodził się, uznając sprawę za zbyt ryzykowną. Zaproponował, aby Garbár wcześniej dotarł do zastępców ministra obrony lub jego asystentów.

Autentyczności nagrania, które sporządziły słowackie wojskowe służby specjalne, potwierdził szef elitarnej komórki policyjnej, Krajowej Agencji Kryminalnej (NAKA). Poinformował także, że prowadzone jest śledztwo, mające ujawnić kto z aparatu ścigania udostępnił prasie nagranie, które jest dowodem w sprawie, w której zarzuty postawiono dwóm osobom. Jedna z nich to własnie Garbár, drugą jest pułkownik w stanie spoczynku, były prorektor akademii wojskowej w Liptowskim Mikulaszu Pavel Buczko, który z rosyjskim wywiadem miała współpracować od 2013 r. Sołomasow i dwóch innych pracowników ambasady Federacji Rosji w Bratysławie zostało uznanych za persona non grata.

RadioZET.pl/DennikN.sk/PAP - Piotr Górecki