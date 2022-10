Płonie rosyjski most prowadzący na Krym. Część przeprawy się zawaliła

Pożar wybuchł na rosyjskim moście prowadzącym na Krym. Portal Ukraińska Prawda informuje, że płonie kolejowa części przeprawy. Zniszczona jest również jedna z nitek drogowych. Na most nie są wpuszczane pojazdy.

Propagandowe media rosyjskie twierdzą, że na rosyjskim moście prowadzącym na Krym zapaliła się cysterna z paliwem - podała Ukraińska Prawda.

Na zdjęciach i nagraniach widać, że również drogowa część mostu jest uszkodzona. Zawaliła się jedna z jezdni.

Most Krymski płonie

Siły powietrzne armii ukraińskiej potwierdziły w sobotę, że na zbudowanym przez Rosję moście prowadzącym na anektowany Krym doszło do pożaru cystern z paliwem. Część nawierzchni mostu jest zniszczona - dodały służby prasowe sił powietrznych. "Ranek na moście na Krym - płoną cysterny z paliwem. Zniszczona jest część nawierzchni drogowej!" - głosi komunikat sił powietrznych opublikowany na serwisie Telegram.

Na razie nie podano, co spowodowało pożar. "Tymczasem mieszkańcy Krymu już wiedzą i poranek spędzają w kolejkach do stacji benzynowych - pewnie żeby starczyło paliwa na dojazd do przeprawy promowej" - napisał na Twitterze korespondent TVP w Kijowie Tomasz Dawid Jędruchów.

Most Krymski, zbudowany w 2018 r., łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie do Ukrainy.

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda/PAP