Śmiertelny żywioł w Mozambiku i Zimbabwe. Nawet TYSIĄC osób mogło zginąć po przejściu cyklonu Idai [ZDJĘCIA]

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prezydent Mozambiku mówił w poniedziałek w publicznym radiu, że przelatując helikopterem nad zalanymi powodzią terenami, widział wiele ciał i dziesiątki wiosek pod wodą.

Wylały m.in. dwie rzeki: Pungwe i Buzi. Filipe Nyusi zaapelował więc do obywateli, którzy mieszkają w ich pobliżu, „aby opuścili teren, by ratować swoje życie”.

Minister środowiska Mozambiku Celso Correia stwierdził, że była to „najgorsza katastrofa naturalna” w historii kraju. 84 osoby już zginęły w wyniku kataklizmu. Zdaniem władz ponad 100 tysięcy ludzi potrzebuje obecnie żywności.

Z kolei z oficjalnych danych Zimbabwe wynika, że kraju zginęło już co najmniej 98 osób, z czego najwięcej w regionie Wyżyny Wschodniej.

To pierwsze oficjalne liczby, ale już wiadomo, że ofiar będzie więcej.

Czerwony Krzyż podał, że drugie co do wielkości miasto w Mozambiku, półmilionowa Beira oraz jej okolice zostały zniszczone przez cyklon w 90 procentach. Kataklizm pozbawił Beirę elektryczności, spowodował zamknięcie lotniska i odciął drogi prowadzące do reszty kraju. W mieście zginęło co najmniej 55 osób.

Według mozambickiego Instytutu ds. katastrof żywiołowych w regionie Beiry bez dachu nad głową pozostaje ponad 10 tys. ludzi, a 873 domy zostały całkowicie zniszczone.

Natomiast silne deszcze, które poprzedziły nadejście cyklonu, spowodowały w Mozambiku i sąsiednim Malawi śmierć co najmniej 122 osób.

Zdaniem ministra transportu Zimbabwe Joela Matizy, jego kraj „nigdy nie doznał zniszczeń infrastruktury na taką skalę”.

Z uwagi na rozmiar szkód spowodowanych cyklonem Idai prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wrócił wcześniej z podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Nasz naród jest głęboko pogrążony w żałobie. Powiedziano mi, że to nie koniec, a armia robi wszystko, co w jej mocy, aby dotrzeć do poszkodowanych rodzin – oświadczył.

Władze zaapelowały, aby ochotnicy pospieszyli na pomoc bezdomnym. Wezwały też do zorganizowania zbiórki żywności, wody, odzieży i namiotów.

RadioZET.pl/PAP/JŚ