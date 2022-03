Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. To już 21. doba agresji Rosji, Kijów pozostaje niezdobyty

Potrzebna jest misja pokojowa NATO, która będzie działać na terenie Ukrainy - powiedział po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie Jarosław Kaczyński

Rosyjskie okręty wojenne zmierzają w stronę Odessy - informuje agencja Ukrinform. Z kolei z doniesień Interfax wynika, że w nocy rozpoczął się ostrzał wybrzeża

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wyda dziś wyrok w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie

Od środy uchodźcy z Ukrainy będą mogli wyrobić w Polsce numer PESEL

Rosjanie ostrzelali Kijów. Zniszczone zostały dwa budynki mieszkalne - jeden z 12-piętrowych bloków częściowo się zawalił

Straty Rosjan to już ok. 13,8 tys. żołnierzy, 430 czołgów i 84 samoloty - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Wojna w Ukrainie - relacja na żywo

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu każdego dnia Rosjanie atakują, strzelając nie tylko do żołnierzy, ale także do cywilów. Wiadomości z Ukrainy są coraz tragiczniejsze. Liczba ofiar wojny rośnie lawinowo, a wśród tych, którzy zginęli są także dzieci.

Ile ofiar wojny, gdzie są wojska rosyjskie i jak wygląda obrona Kijowa można na żywo sprawdzać w relacji RadioZET.pl. Codziennie pokazujemy filmy, zdjęcia i komentarze ekspertów, którzy przewidują, kiedy skończy się wojna i jakie są możliwe scenariusze zakończenia tej sytuacji.

LIVE: Ukraina - Rosja 2022. Mapa

Ze względów strategicznych media nie publikują map i informacji, gdzie znajdują się wojska Ukrainy. Takie działanie mogłoby ułatwić lokalizację Ukraińców przez Rosjan, co z kolei prowadziłoby do eskalacji konfliktu i pomogłoby agresorom z Rosji. Publikować można za to, jak wygląda sytuacja w Ukrainie, gdzie toczą się walki i gdzie przebiega linia frontu.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie 2022? Czy Polsce grozi wojna?

Eksperci są podzieleni, kiedy dojdzie do końca wojny w Ukrainie. Zdaniem generała Waldemara Skrzypczaka, który był Gościem Radia ZET, Rosja "goni resztkami" sił i zostało jej kilka dni. - Bombardują miasta, ostrzeliwują ludność cywilną. Sa pozbawieni żołnierskiej etyki, krzty ludzkiej godności - mówił na naszej antenie generał i dodawał, że nie przewiduje, by na Ukrainę przybyły dodatkowe siły rosyjskie.

Równocześnie pojawiają się informacje, że Rosja szuka najemników z innych państw, którzy mogliby pomóc w walce z Ukrainą.

Szansą dla Ukrainy może być też ewentualny przewrót pałacowy na Kremlu, gdzie generalicia nie jest zadowolona z faktu wywołania wojny i inwazji na Ukrainę. Mówił o tym m.in. major Michał Fiszer w Radiu ZET.

NA ŻYWO: Rozmowy Rosja - Ukraina, trwają negocjacje

W trakcie wojny w Ukrainie doszło już do kilku rund negocjacji. Te na terenie Białorusi dotyczyły m.in. korytarzy humanitarnych. Wkrótce ma też dojść do negocjacji na wyższym szczeblu. W tureckiej Antalyi spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Warunki stawiane przez Władimira Putina to: oddanie Rosji Krymu, uznanie niepodległości republik Donieckiej i Ługańskiej, a także zmiana konstytucji ukraińskiej, w której Rosjanie chcieliby widzieć zagwarantowanie neutralności tego kraju. Te warunki nie podobają się Wołodymirowi Zełeńskiemu. Prezydent Ukrainy woli zresztą osobiście negocjować z Władimirem Putinem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek wieczorem, że rozmowy pokojowe z Rosją będą kontynuowane we wtorek. W swoim przesłaniu do Ukraińców podkreślił, że delegacja ich kraju zabiega w tych negocjacjach o "uczciwy pokój" - podał Reuters. "Powiedziano mi, że rozmowy przebiegają całkiem dobrze. Ale zobaczymy. Będą kontynuowane jutro" - oznajmił Zełenski. W poniedziałek po południu jego doradca i jeden z uczestników negocjacji Mychajło Podolak poinformował, że w rozmowach ukraińsko-rosyjskich nastąpiła przerwa techniczna, która potrwa do wtorku.

Czwartą rundę rozmów rozpoczęto w poniedziałek rano. Dotyczą one - jak wyjaśnił Podolak - pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i gwarancji bezpieczeństwa.

Zełenski do NATO: zamknięcie nieba nad Ukrainą konieczne

"Jeżeli nie zamkniecie naszego nieba, to jest tylko kwestią czasu kiedy rakiety rosyjskie będą spadać na wasze terytorium, na terytorium NATO" - oświadczył Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym wkrótce po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zełenski nawiązał do niedzielnego rosyjskiego ataku rakietowego na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, w pobliżu granicy Ukrainy z Polską, który - jak poinformowała strona ukraińska - spowodował śmierć 35 osób i obrażenia u 135.

"Trzydzieści rakiet spadło tylko na obwód lwowski. Nie działo się tam nic co stanowiłoby zagrożenie dla terytorium Federacji Rosyjskiej i tylko 20 km od granicy NATO" - podkreślił ukraiński prezydent. "W ubiegłym roku jasno ostrzegałem przywódców NATO, że jeśli nie zostaną zastosowane ostre środki prewencyjne wobec Federacji Rosyjskiej, to rozpocznie ona wojnę" - dodał Zełenski.