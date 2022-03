Wojna w Ukrainie trwa już ponad 2 tygodnie. Rosja mimo licznej armii do tej pory nie osiągnęła zamierzonych celów, w dodatku ponosi dotkliwe straty. Ukraińcy wciąż bronią Kijowa, który jest ostrzeliwany przez agresorów. Informacje z ostatniej chwili, najnowsze zdjęcia i filmy z ataków publikujemy na żywo na RadioZET.pl.

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. To już 17. dzień rosyjskiej agresji. Kijów pozostaje niezdobyty

Pentagon podaje, że USA ma informacje wskazujące, iż twierdzenia rosyjskich władz o rzekomych badaniach nad bronią biologiczną to przygotowanie gruntu do ataku z użyciem takiej broni przez Rosję

Ukraiński wywiad ustalił, że Putin zlecił zamach terrorystyczny na elektrownię w Czarnobylu. Rosja miałaby następnie oskarżyć Ukrainę o prowokacje. W nocy Ukraina przywróciła częściowe zasilanie reaktorów

Zdjęcia satelitarne udostępnione w nocy z piątku na sobotę przez amerykańską firmę Maxar Technologies, pokazują, że rosyjskie jednostki wojskowe kontynuują natarcie na Kijów i ostrzeliwują artylerią tamtejsze dzielnice mieszkalne

- Nie zostaliśmy sami z wrogiem. Polscy bracia i siostry są z nami. Już pierwszego dnia wojny było jasne, że między naszymi narodami nie ma granic - podkreślał w zdalnym wystąpieniu przed polskim Sejmem Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy wezwał w sobotę matki rosyjskich żołnierzy, by nie wysyłały swoich synów na wojnę. Zaprosił też do Ukrainy matki wziętych do niewoli jeńców wojennych

- Rosjanie ostrzelali obiekty cywilne w Mikołajowie na południu Ukrainy - poinformował gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim

Wojna w Ukrainie - relacja na żywo

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu każdego dnia Rosjanie atakują, strzelając nie tylko do żołnierzy, ale także do cywilów. Wiadomości z Ukrainy są coraz tragiczniejsze. Liczba ofiar wojny rośnie lawinowo, a wśród tych, którzy zginęli są także dzieci.

Ile ofiar wojny, gdzie są wojska rosyjskie i jak wygląda obrona Kijowa można na żywo sprawdzać w relacji RadioZET.pl. Codziennie pokazujemy filmy, zdjęcia i komentarze ekspertów, którzy przewidują, kiedy skończy się wojna i jakie są możliwe scenariusze zakończenia tej sytuacji.

LIVE: Ukraina - Rosja 2022. Mapa

Ze względów strategicznych media nie publikują map i informacji, gdzie znajdują się wojska Ukrainy. Takie działanie mogłoby ułatwić lokalizację Ukraińców przez Rosjan, co z kolei prowadziłoby do eskalacji konfliktu i pomogłoby agresorom z Rosji. Publikować można za to, jak wygląda sytuacja w Ukrainie, gdzie toczą się walki i gdzie przebiega linia frontu.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie 2022?

Eksperci są podzieleni, kiedy dojdzie do końca wojny w Ukrainie. Zdaniem generała Waldemara Skrzypczaka, który był Gościem Radia ZET, Rosja "goni resztkami" sił i zostało jej kilka dni. - Bombardują miasta, ostrzeliwują ludność cywilną. Sa pozbawieni żołnierskiej etyki, krzty ludzkiej godności - mówił na naszej antenie generał i dodawał, że nie przewiduje, by na Ukrainę przybyły dodatkowe siły rosyjskie.

Równocześnie pojawiają się informacje, że Rosja szuka najemników z innych państw, którzy mogliby pomóc w walce z Ukrainą.

Szansą dla Ukrainy może być też ewentualny przewrót pałacowy na Kremlu, gdzie generalicia nie jest zadowolona z faktu wywołania wojny i inwazji na Ukrainę. Mówił o tym m.in. major Michał Fiszer w Radiu ZET.

NA ŻYWO: Wojna Rosja - Ukraina - negocjacje

W trakcie wojny w Ukrainie doszło już do kilku rund negocjacji. Te na terenie Białorusi dotyczyły m.in. korytarzy humanitarnych. Wkrótce ma też dojść do negocjacji na wyższym szczeblu. W tureckiej Antalyi spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Warunki stawiane przez Władimira Putina to: oddanie Rosji Krymu, uznanie niepodległości republik Donieckiej i Ługańskiej, a także zmiana konstytucji ukraińskiej, w której Rosjanie chcieliby widzieć zagwarantowanie neutralności tego kraju. Te warunki nie podobają się Wołodymirowi Zełeńskiemu. Prezydent Ukrainy woli zresztą osobiście negocjować z Władimirem Putinem.