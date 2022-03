Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. To już 19. doba inwazji, Kijów pozostaje niezdobyty

W nocy ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w wielu ukraińskich miastach. Syreny słychać było w co najmniej 19 z 24 obwodów

Rosjanie wystrzelili z terytorium Białorusi liczne pociski rakietowe. Co 5 minut bombardują i wracają. Białoruska armia nie jest nawet informowana - podaje doradca Swiatłany Cichanouskiej Franciszak Wiaczorka

Rosja zwróciła się do Chin o pomoc wojskową w związku z inwazją w Ukrainie – donosi Financial Times

Dziś odbędzie się kolejna runda negocjacji na linii Ukraina - Rosja - potwierdza doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak

- Jeżeli nie zamkniecie naszego nieba, rosyjskie rakiety spadną też na wasze terytorium, na terytorium NATO - ostrzega Wołodymyr Zełenski, który w południe wystąpi podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) ws. Ukrainy

W ataku rakietowym na Kijów zginęły co najmniej dwie osoby, a trzy zostały ranne. Ewakuowano 63 mieszkańców bloku

Wojna w Ukrainie - relacja na żywo

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu każdego dnia Rosjanie atakują, strzelając nie tylko do żołnierzy, ale także do cywilów. Wiadomości z Ukrainy są coraz tragiczniejsze. Liczba ofiar wojny rośnie lawinowo, a wśród tych, którzy zginęli są także dzieci.

Ile ofiar wojny, gdzie są wojska rosyjskie i jak wygląda obrona Kijowa można na żywo sprawdzać w relacji RadioZET.pl. Codziennie pokazujemy filmy, zdjęcia i komentarze ekspertów, którzy przewidują, kiedy skończy się wojna i jakie są możliwe scenariusze zakończenia tej sytuacji.

LIVE: Ukraina - Rosja 2022. Mapa

Ze względów strategicznych media nie publikują map i informacji, gdzie znajdują się wojska Ukrainy. Takie działanie mogłoby ułatwić lokalizację Ukraińców przez Rosjan, co z kolei prowadziłoby do eskalacji konfliktu i pomogłoby agresorom z Rosji. Publikować można za to, jak wygląda sytuacja w Ukrainie, gdzie toczą się walki i gdzie przebiega linia frontu.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie 2022? Czy Polsce grozi wojna?

Eksperci są podzieleni, kiedy dojdzie do końca wojny w Ukrainie. Zdaniem generała Waldemara Skrzypczaka, który był Gościem Radia ZET, Rosja "goni resztkami" sił i zostało jej kilka dni. - Bombardują miasta, ostrzeliwują ludność cywilną. Sa pozbawieni żołnierskiej etyki, krzty ludzkiej godności - mówił na naszej antenie generał i dodawał, że nie przewiduje, by na Ukrainę przybyły dodatkowe siły rosyjskie.

Równocześnie pojawiają się informacje, że Rosja szuka najemników z innych państw, którzy mogliby pomóc w walce z Ukrainą.

Szansą dla Ukrainy może być też ewentualny przewrót pałacowy na Kremlu, gdzie generalicia nie jest zadowolona z faktu wywołania wojny i inwazji na Ukrainę. Mówił o tym m.in. major Michał Fiszer w Radiu ZET.

NA ŻYWO: Wojna Rosja - Ukraina - negocjacje

W trakcie wojny w Ukrainie doszło już do kilku rund negocjacji. Te na terenie Białorusi dotyczyły m.in. korytarzy humanitarnych. Wkrótce ma też dojść do negocjacji na wyższym szczeblu. W tureckiej Antalyi spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Warunki stawiane przez Władimira Putina to: oddanie Rosji Krymu, uznanie niepodległości republik Donieckiej i Ługańskiej, a także zmiana konstytucji ukraińskiej, w której Rosjanie chcieliby widzieć zagwarantowanie neutralności tego kraju. Te warunki nie podobają się Wołodymirowi Zełeńskiemu. Prezydent Ukrainy woli zresztą osobiście negocjować z Władimirem Putinem.

Jaworów. Atak na poligon w Ukrainie, 30 km od granicy z Polską

Niedzielny rosyjski atak na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie w obwodzie lwowskim, w pobliżu granicy z Polską, był słyszalny m.in. w Lubaczowie na Podkarpaciu. Mieszkańcy przyznają, że nad ranem obudziły ich głośne wybuchy.

Lubaczów położony jest ok. 10 km od przejścia granicznego w Budomierzu. W linii prostej od Jaworowa podkarpackie miasto dzieli około 30 km. Jak powiedziała PAP Małgorzata, która mieszka w Lubaczowie, głośne wybuchy obudziły ją ok. 5 nad ranem. „Przestraszyłam się. Najpierw słyszałam cztery wybuchy, potem chwila przerwy i kolejne dwa. Szyby w domu zadrżały” – przyznaje.

Z kolei Agata, która mieszka w jeszcze bliżej położonej granicy miejscowości - Krowica Sama, też potwierdza, że słyszała wybuchy i widziała łunę ognia, a następnie dym po stronie Ukrainy. Mieszkańcy także innych miejscowości w pobliżu Lubaczowa, m.in. Szczutkowa, Młodowa, Budomierza czy Oleszyc także potwierdzają, że rano słyszeli wybuchy i widzieli dym unoszący się po ukraińskiej stronie.

Na lokalnych portalach internetowych udostępniono wiele filmów, na których widać łunę ognia, a następnie dym. W niedzielę w wyniku rosyjskiego ataku na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy, w pobliżu granicy z Polską, zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne.

Zełenski do NATO: zamknięcie nieba nad Ukrainą konieczne, inaczej rakiety spadną też na wasze terytorium

"Jeżeli nie zamkniecie naszego nieba, to jest tylko kwestią czasu kiedy rakiety rosyjskie będą spadać na wasze terytorium, na terytorium NATO" - oświadczył Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym wkrótce po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zełenski nawiązał do niedzielnego rosyjskiego ataku rakietowego na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, w pobliżu granicy Ukrainy z Polską, który - jak poinformowała strona ukraińska - spowodował śmierć 35 osób i obrażenia u 135.

"Trzydzieści rakiet spadło tylko na obwód lwowski. Nie działo się tam nic co stanowiłoby zagrożenie dla terytorium Federacji Rosyjskiej i tylko 20 km od granicy NATO" - podkreślił ukraiński prezydent. "W ubiegłym roku jasno ostrzegałem przywódców NATO, że jeśli nie zostaną zastosowane ostre środki prewencyjne wobec Federacji Rosyjskiej, to rozpocznie ona wojnę" - dodał Zełenski.