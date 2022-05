Były premier Finlandii Alexander Stubb powiedział, że jego kraj “99.9 proc.” dołączy do NATO. Wcześniej członkowie komisji obrony narodowej fińskiego parlamentu stwierdzili, że wstąpienie do NATO jest "najlepszym rozwiązaniem, by zapewnić bezpieczeństwo kraju" w przypadku ewentualnej agresji ze strony Rosji.

Były premier Finlandii uważa, że jego kraj prawie na pewno dołączy do NATO. Alexander Stubb, który kierował fińskim rządem w latach 2014-2015, powiedział BBC, że prezydent Finlandii prawdopodobnie ogłosi w czwartek zamiar przystąpienia tego kraju do Paktu Północnoatlantyckiego.

Według byłego premiera rząd ogłosi decyzję w najbliższych dniach, wkrótce potem wspólne oświadczenie wydadzą władze Finlandii i Szwecji. - Jedyną osobą, której możemy podziękować, jest Putin, to on jest powodem naszego wstąpienia do NATO - ocenił Stubb. Dodał, że poparcie społeczeństwa dla członkostwa Finlandii w Sojuszu w jego kraju jest “miażdżące”. Przywołał wyniki sondażu z wtorku, według którego 76 proc. respondentów poparło przystąpienie Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego, a 12 proc. przeciw.

"Finlandia przystąpi do NATO na 99,9 proc."

Zgoda w tej sprawie panuje również wśród polityków. - Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim jest dla Finlandii i Finów "najlepszym rozwiązaniem, by zapewnić bezpieczeństwo kraju" w przypadku ewentualnej agresji ze strony Rosji – ogłosili we wtorek w Helsinkach członkowie parlamentarnej komisji obrony narodowej.

"Chociaż zdolności sił zbrojnych Finlandii są dobre, a obronność była świadomie rozwijana od dziesięcioleci, Finlandia jako mały kraj nie może stworzyć takiego środka odstraszającego, który zagwarantowałby zachowanie pokoju" – przekazano w oświadczeniu komisji. Podkreślono również, że z punktu widzenia planowania obronnego, "nie jest jasne, jakiego rodzaju pomoc Finlandia mogłaby otrzymać od swoich partnerów w kryzysowej sytuacji".

W ostatnich tygodniach fińskie władze, a także eksperci wielokrotnie odnosili się do kwestii uzyskania ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa od najpotężniejszych członków Sojuszu na czas rozpatrywania wniosku Finlandii o członkostwo w NATO. Według prasy chodzi o "nieformalne gwarancje" od USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto – jak przekazała jego kancelaria – ma do czwartku ogłosić swoje stanowisko w sprawie członkostwa kraju w NATO. Jeszcze tego samego dnia ma zrobić to również premier Sanna Marin. Kongres partii socjaldemokratycznej, której Marin jest liderką, został zaplanowany na sobotę.

Według szefa fińskiego MSZ Pekki Haavisto wniosek Finlandii o przyjęcie do NATO mógłby zostać formalnie zatwierdzony przez członków Sojuszu w ciągu około czterech miesięcy. "Moglibyśmy stać się członkiem NATO w październiku" – ocenił we wtorek Haavisto w rozmowie z dziennikiem "Iltasanomat". Fińskie władze zabiegają, aby formalnie wniosek o członkostwo został złożony wspólnie ze Szwecją, co byłoby najlepszym rozwiązaniem ze względu na czynniki geopolityczne. Według lokalnej prasy ma to nastąpić w maju.

RadioZET.pl/PAP/Sky News/oprac.