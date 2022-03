Jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy. Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza ten kraj - powiedział w środę szef NATO Jens Stoltenberg.

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. To już 21. doba rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów. Pomimo nieustających rosyjskich ataków, większość dużych i średnich ukraińskich miast - w tym Kijów, Charków czy Mariupol - pozostaje niezdobytych.

Szef NATO: nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na Ukrainę

Co jakiś czas wraca jednak temat "zamknięcia nieba", czyli ustawienia nad Ukrainą strefy zakazu lotów. Wobec tego wariantu, mocno forsowanego przez władze w Kijowie, sceptyczny pozostaje jednak Zachód.

W opinii przywódców USA czy krajów NATO oraz UE oznaczałoby to bowiem wstęp do militarnej konfrontacji z Rosją i de facto wojnę światową. Państwa zachodnie starają się również pomagać Ukrainie m.in. poprzez dostawy broni i amunicji, ale na razie nie ma mowy o jawnym wsparciu militarnym np. ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W tym kontekście wypowiedział się w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podkreślił on, że "ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza Ukrainę". Przyznał, że państwa sojusznicze są zgodne co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie.

Ale sojusznicy są także zgodni co do tego, że NATO nie powinno przemieszczać swoich sił ani na lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną Jens Stoltenberg

Stoltenberg podkreślił również, że NATO mierzy się dziś z nową rzeczywistością, dlatego też konieczne jest skierowanie systemu wspólnej obrony na nowe tory.

- Dzisiaj zleciliśmy naszym dowódcom wojskowym opracowanie opcji (obrony - PAP) we wszystkich dziedzinach. Ląd, przestrzeń powietrzna, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna - powiedział. Jak dodał, jeśli chodzi o siły lądowe, oznaczałoby to "znacznie więcej sił we wschodniej części Sojuszu", w wyższej gotowości i z większą ilością sprzętu.

Zełenski ponownie prosił o "zamknięcie nieba" nad Ukrainą

Prośba o "zamknięcie nieba nad Ukrainą" była jednym z głównych tematów zdalnego wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego w amerykańskim Kongresie. W jego trakcie prezydent Ukrainy wyemitował film obrazujący drastyczne sceny rosyjskich bombardowań.

- Rosyjskie siły wystrzeliły już prawie 1000 rakiet na Ukrainę, niezliczone bomby, używają dronów, by zabijać nas z precyzją. To terror, którego Europa nie widziała od 80 lat i prosimy o odpowiedź na ten terror ze strony całego świata - powiedział Zełenski, zwracając się do kongresmenów o ustanowienie strefy zakazu lotów nad terytorium swojego państwa.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo

RadioZET.pl/PAP