"NATO skazują nasz kraj na anihilację". Estońskie władze alarmują

Kaja Kallas uważa, że obecne plany strategiczne NATO skazują Estonię na wymazanie z mapy, a historyczne centrum jej stolicy zostałoby zrównane z ziemią. Plany obronne Sojuszu dla trzech państw bałtyckich zakładaj odbicie ich po 180 dniach.

Kallas: atak Rosji oznacza zniszczenie naszego kraju i kultury

Premierka Estonii wskazała, że minęło już ponad 100 dni od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę. - Jeśli porównać rozmiary Ukrainy i krajów bałtyckich, oznaczałoby to całkowite zniszczenie krajów i naszej kultury. Ci z was, którzy byli w Tallinie i znają nasze stare miasto i wieki historii, które tu są i stulecia kultury – to wszystko zostanie wymazane z mapy, w tym nasz naród – ostrzegła Kallas.

Komentarze premierki pojawiły się przed wtorkowym szczytem NATO w Madrycie, na którym sojusz będzie dyskutował nad planem obrony wschodniej flanki. Jest to pokłosie wojny w Ukrainie i agresywnej polityki Rosji.

Kraje bałtyckie chcą zmiany strategii NATO

Estonia, Łotwa i Litwa naciskają, by w każdym z kraju znalazło się po 1000 żołnierzy sojuszu oraz, by zmienić strategię obroną, na taką by bronić każdego centymetra terytorium NATO. Państwa bałtyckie obawiają się działań Rosji, zwłaszcza po obejrzeniu okrucieństw w Buczy i Irpieniu.

- Rosja dokonała zbrodni w Buczy 80 dni od rozpoczęcia inwazji – powiedziała Kallas, stwierdzając, że nie możemy tyle czekać na wyzwolenie. Jak dodała premierka "rozmawiałam z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Estonii i nie są zadowoleni z faktu, że w razie potencjalnej inwazji ich zadaniem jest umrzeć".

20 tys. żołnierzy

Kallas prosi o przydzielenie dywizji wojsk liczącej od 20 do 25 tysięcy żołnierzy NATO do Estonii, Łotwy i Litwy. Jej zdaniem nie oznacza to, że wszystkie te oddziały będą musiały mieć stałe stacjonowanie w każdym kraju. Kallas powiedziała, że tysiące żołnierzy estońskich, łotewskich i litewskich zostałoby włączonych do brygad w dywizji od 3000 do 5000 żołnierzy.

Berlin zaproponował "solidną brygadę bojową" żołnierzy na Litwie, aby dodać do obecnego batalionu około 1000 żołnierzy. Jednak większość z nich dalej ma stacjonować w Niemczech i mają być zdolni do szybkiego przemieszczenia się do krajów bałtyckich lub na ćwiczenia.

- Nie skupiałabym się na jakiś konkretnych modelach. Byle zapewniały one wyniki, czyli kiedy jesteśmy w stanie się obronić już od pierwszego dnia ataku. Kraje bałtyckie proszą również o zwiększenie siły istniejącej misji "Air Policing" w regionie, aby dać samolotom NATO możliwość strzelania do przeciwnika w razie potrzeby.

Kallas podkreśliła, że Estonia jest „największym zwolennikiem” przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO, ale powiedział, że wydaje się mało prawdopodobne, aby decyzja Turcji o zablokowaniu ich kandydatur na członkostwo została rozwiązana do przyszłotygodniowego szczytu.

RadioZET.pl/Financial Times