NATO wzywa Putina do zatrzymania agresji, ale nie zamyka nieba nad Ukrainą

Wojna w Ukrainie trwa od zeszłego czwartku. Władze atakowanego kraju zwróciły się z apelem do NATO o zamknięcie nieba nad Ukrainą. W piątek odbyło się spotkanie szefów MSZ państw sojuszu.

Przypomnijmy, że we wtorkowym wywiadzie dla Reutera prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział: - To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina upadnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my.

Decyzja NATO w sprawie nieba nad Ukrainą

Podczas konferencji prasowej po oficjalnych obradach sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do natychmiastowego zatrzymania agresji na Ukrainę i wycofania wojsk rosyjskich z tego kraju.

- Nadchodzące dni wojny w Ukrainie będą prawdopodobnie gorsze, będzie więcej ofiar, cierpienia i zniszczeń. Rosyjskie siły ściągają ciężki sprzęt i kontynuują ataki – ostrzegł Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

To jest bolesna decyzja. Wprowadzamy sankcje na Rosję, zwiększamy naszą pomoc dla Ukrainy. Ale nie możemy jako NATO bezpośrednio zaangażować się w wojnę - ani na ziemi, ani w powietrzu Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO

Dodał, że kraje NATO wzywa Putina, aby zaangażował się w wysiłki dyplomatyczne na rzecz zaprzestania wojny w Ukrainie. - NATO nie chce wojny. To wojna Putina. To on ją zaplanował i prowadzi ją przeciw pokojowo nastawionej Ukrainie - wskazał sekretarz generalny Sojuszu.

Jens Stoltenberg tłumaczył, że NATO jest sojuszem obronnym, a podstawowym zadaniem jego członków jest zapewnienie bezpieczeństwa tego sojuszu: „Musimy zagwarantować, że nie będzie eskalować i nie rozleje się poza Ukrainę, ponieważ to byłoby jeszcze gorsze i bardziej niebezpieczne, doprowadziłoby do jeszcze większego cierpienia”.

