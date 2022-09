Na Kremlu szykowany jest zamach stanu? "Gdy Putin będzie totalnie osłabiony"

Mark Fejgin to były deputowany Dumy Państwowej, a obecnie działacz rosyjskiej opozycji poza granicami kraju. W rozmowie z Antonem Borkowskim z espreso.tv Fejgin analizował obecną sytuację polityczną na Kremlu, w tym przyszłość przywództwa Władimira Putina.

- Przede wszystkim, mamy do czynienia z osobą, która za miesiąc, 7 października, skończy 70 lat. Oznacza to, że pewne cechy wieku zdecydowanie nie sprzyjają podejmowaniu kompromisowych decyzji, bardziej elastycznych, które przewidywałyby jakiś jego przyszły los. To są całkowicie krytyczne decyzje, co oznacza, że ta osoba w zasadzie nie ma nic do stracenia w przyszłości - ocenił opozycjonista.

Rosja. Na Kremlu szykowany jest zamach stanu?

Fejgin uważa, że zamach stanu na Kremlu zostanie przeprowadzony, jeżeli jego inicjatorzy uznają, że nadszedł już właściwy czas i przewrót zakończy się obaleniem władzy Putina.

- Może się to zdarzyć, gdy publicznie Putin będzie totalnie osłabiony, kiedy będzie to już oczywiste. Kiedy nie będą się bali powiedzieć: "Co z tobą? Idź na emeryturę, zasadź rzodkiewki" - tłumaczy były polityk.

- Można to zrobić tylko wtedy, gdy porażka jest oczywista, np. wyzwolenie Chersonia, prawy brzeg Dniepru, wyjście na lewy brzeg, wojska Sił Zbrojnych Ukrainy wkraczają na Krym. Wtedy będzie jasne, jaki jest ten "genialny plan". (...) Mówią, że "wszystko idzie zgodnie z planem". Jakim planem? 10 lat wojny? "Pewne fazy operacji", ale czym one są? Odwrót w przypadku utraty Chersonia? (...) "Cały świat z nami walczy". Do pewnego momentu te wyjaśnienia się sprawdzają, a potem już nie - przekonuje Fejgin.

RadioZET.pl/ espreso.tv