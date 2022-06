Nadciąga fala zabójczych upałów do Europy. Nawet 35 st. C w Wielkiej Brytanii

Do Wielkiej Brytanii zbliża się fala zabójczych upałów. Nad Tamizą będzie cieplej niż na Hawajach, znacznie powyżej 30 stopni Celsjusza.

Fala upałów, którą przewidują synoptycy może być groźna dla zdrowia. Meteorolodzy i lekarze apelują do starszych i chorych o pozostanie w domu.

Najpierw pojawią się burze z piorunami, a potem będzie już tylko gorąco. Synoptycy przewidują, że temperatury poszybują w Londynie i na południu kraju nawet do 35 stopni. To nienajlepsza wiadomość dla alergików, starszych i schorowanych, którym zaleca się pozostanie w domu albo wyjazd do Szkocji, gdzie nie będzie takiego upału.

Wielka Brytania. Fala upałów, nawet 35 st. C

Gwarantowaną doskonałą pogodę mają wszyscy ci, którzy na wyspy wybierają się na rozpoczynające się właśnie wyścigi konne Royal Ascot czy w przyszłym tygodniu na turniej tenisowy Wimbledon.

Wielka Brytania nie doświadczyła temperatury 35 st. C w czerwcu od 1976 roku. Prognozuje się, że gorąco zacznie robić się w środę, kiedy termometry w niektórych miejscach wskażą 27 st. C.

RadioZET.pl/Londyn, Anna Rączkowska, Radio Zet/The Mirror/oprac. AK