Naddniestrze nowym celem Putina. Analitycy wskazali kilka scenariuszy

Rosja przeprowadziła „pod fałszywą flagą” ataki w separatystycznym regionie Naddniestrze w Mołdawii - ocenili eksperci amerykańskiego think tanku The Institute of Study of War (ISW). Podkreślono, że celem jest przygotowanie gruntu pod dalsze działania na tym froncie: ataki na terytorium Ukrainy lub destabilizację samej Mołdawii.