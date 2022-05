Ukraiński sztab: pełna gotowość bojowa wojsk rosyjskich w Naddniestrzu

Wojska rosyjskie w nieuznawanej separatystycznej republice Naddniestrza w Mołdawii są w pełnej gotowości bojowej i trwają przygotowania do ewakuacji stamtąd rodzin rosyjskich oficerów – oznajmił we wtorek na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Naddniestrze, separatystyczna prorosyjska republika we wschodniej Mołdawii, od kilku tygodni jest miejscem niewyjaśnionych incydentów zbrojnych. Zdaniem władz w Kijowie to szukanie przez Kreml pretekstu do otwarcia nowego frontu w wojnie. Według ukraińskiego dowództwa wojskowego w naddniestrzańskim rejonie Republiki Mołdawii sytuacja pozostaje trudna. "Pododdziały grupy operacyjnej wojsk rosyjskich nadal są w pełnej gotowości bojowej” - podkreślono.

Sztab Generalny poinformował też w wieczornym komunikacie, że na kierunku wołyńskim, poleskim i siewierskim pododdziały sił zbrojnych Białorusi kontynuują wzmacnianie granicy z Ukrainą w obwodach brzeskim i homelskim, zaś okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w rejonie Morza Czarnego i Morza Azowskiego nadal atakują ogniem rakietowym obiekty cywilnej infrastruktury Ukrainy.

Kijów obawia się otwarcia frontu w Naddniestrzu. Znów padła data 9 maja

Sztab zaznaczył, że przeciwnik kontynuuje działania ofensywne w celu przejęcia pełnej kontroli nad terytorium obwodów ługańskiego i donieckiego oraz utrzymania korytarza lądowego między tym regionem a Krymem.

Rosjanie nadal ostrzeliwują z artylerii Charków i prowadzą natarcie na kierunku iziumskim. Z terytorium obwodu biełgorodzkiego w Rosji w okolice Iziumu ściągnięto baterię ciężkich samobieżnych moździerzy Tulipan. Na kierunku donieckim i taurydzkim siły rosyjskie przypuszczając ataki lotnicze i artyleryjskie na ukraińskie pozycje. W dalszym ciągu celem przeciwnika jest uzyskanie pełnej kontroli nad miastami Rubiżne i Popasna w obwodzie ługańskim oraz rozwinięcie ofensywy na Łyman, Siewiersk i Słowiańsk w obwodzie donieckim.

W niektórych rejonach siły rosyjskie tworzy drugą linię obrony. W Mariupolu Rosjanie nadal blokują wojska ukraińskie w rejonie kombinatu Azowstal i atakują go ogniem artyleryjskim oraz czołgami.

W poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow ocenił, że wojska rosyjskie nie są w stanie do 9 maja – jak według nieoficjalnych doniesień zaplanowano na Kremlu – zająć południa Ukrainy i dojść do granicy z nieuznawanym mołdawskim Naddniestrzem.

RadioZET.pl/PAP

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE