Nagła śmierć ciężarnej 24-latki. Nie zaszczepiła się przeciw COVID-19

24-letnia Sadie Exley zmarła nagle w 29. tygodniu ciąży. Kobieta była zakażona koronawirusem i nie była zaszczepiona. David Exley, ojciec Sadie, podkreśla, że była “wysportowana i zdrowa”. Lekarze powiedzieli mu, że gdyby przyjęła szczepionkę, nadal by żyła.

Zrozpaczony ojciec powiedział, że ciąża jego córki przebiegała bez komplikacji, aż do momentu, gdy 24-latkę zaczęły męczyć napady migreny oraz ból w klatce piersiowej. Kobietę przyjęto na badania do szpitala Pinderfields w Wakefield w październiku. Wykazały one zakrzep w płucach. Pod koniec listopada stwierdzono u niej infekcję koronawirusem. Wówczas stan kobiety zaczął się pogarszać.

Śmierć Sadie Exley. Kobieta nie zaszczepiła się przeciw COVID-19

Tydzień po stwierdzeniu zakażenia Sadie Exley została przewieziona do szpitala St. James Hospital w Leeds. Jak donosi ExaminerLive, kobieta doznała paraliżu jednej strony ciała. 24-latkę przeniesiono do specjalistycznego szpitala Leeds General Infirmary. Następnie pacjentka trafiła na oddział intensywnej terapii. 3 grudnia stwierdzono u niej śmierć mózgową, po tym, jak wystąpił wylew krwi do mózgu.

Lekarzom udało się uratować płód. Dzięki przeprowadzeniu cesarskiego cięcia w 29. tygodniu ciąży na świat przyszedł syn kobiety – Elliot. Dziecko ważyło niecały kilogram.

Ojciec Sadie Exley powiedział, że gdy dowiedział się o pogarszającym się stanie córki, wpadł w panikę. - Nie jadłem przez wiele dni, tylko czekałem na wiadomość, że wyzdrowiała - powiedział David Exley cytowany przez The Mirror. - Próbowali ją uratować, ale było już wiadomo, że straciliśmy Sadie. Uratowali za to małego Elliota, jej nie mogli pomóc - dodał. Mówił, że syn Sadie “okazał się wojownikiem, tak jak jego mama”.

David Exley zdradził, że zapytał lekarza, czy śmierci córki można było uniknąć, gdyby się zaszczepiła. - Odpowiedział, że nie można mieć stuprocentowej pewności, ale sądzi, że nadal by żyła - opowiadał ojciec 24-latki. Dodał, że jego córka zamierzała się zaszczepić, ale ktoś ją od tego odwiódł. Teraz mężczyzna przekonuje innych, jak ważne są szczepienia.

24-letnia Sadie była zawodową tancerką. Kobieta osierociła nowonarodzone dziecko i dwuletnią córkę Harper. “Była naprawdę zabawną dziewczyną, zawsze się śmiała. (…) Była nie tylko córką, ale też najlepszym przyjacielem” - wspominał ojciec Sadie.

RadioZET.pl/The Mirror/ExaminerLive/oprac. AK