Amerykańska marynarka wojenna oficjalnie potwierdziła, że trzy ujawnione filmy pokazują „niezidentyfikowane zjawiska lotnicze”. Nagranie zostały zarejestrowane przez pilotów Marynarki Wojennej w latach 2004-2015. Na filmach widać obiekty, które według pilotów poruszają się z prędkościami niemożliwymi do osiągnięcia przez samoloty - informuje portal popularmechanics.com.

W wywiadzie dla ''New York Times'' emerytowany dowódca amerykańskiej marynarki wojennej David Fravnor powiedział, że latający obiekt, który obserwował z kokpitu, miał „długość około 40 stóp i owalny kształt”. Z kolei porucznik Ryan Graves, pilot myśliwca F/A-18 Super Hornet powiedział Timesowi, że obiekty, które widział w 2014 i 2015 roku, wyglądały jak „kula otaczająca sześcian”.

Obiekty zostały wykryte na różne sposoby. Fravnor i inni piloci widzieli „niezidentyfikowane zjawiska lotnicze” na własne oczy. Operatorzy radaru na pokładzie pobliskiego krążownika rakietowego USS Princeton obserwowali obiekty przez „kilka tygodni” za pomocą systemu radarowego SPY-1.

Portal popularmechanics.com przypomina, że marynarka wojenna nazywa obiekty „niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi”. Nie oznacza to, że są one statkami kosmicznymi z innej planety. Mogą to być ptaki, drony lub wynik awarii sprzętu.

