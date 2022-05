Władimir Putin odgraża się państwom wspierającym Ukrainę, że konflikt rozszerzy się na cały świat i skończy użyciem bomby atomowej. Mimo to dostawy ciężkiego sprzętu wojennego płyną do kraju napadniętego przez Rosję szerokim strumieniem.

Faktem jednak jest, że niedługo po rozpoczęciu wojny, nazywanej przez Kreml "operacją specjalną", Putin postawił wojska nuklearne Rosji w stan najwyższej gotowości.

Najstraszniejszy z możliwych rozkazów Putina nie zostanie wykonany?

Po ponad 70 dniach wojny, gdy Rosjanie utknęli na wschodzie Ukrainy i zostali odparci spod Kijowa, mnożą się doniesienia o możliwym użyciu małej bomby atomowej przez Rosję. Innym wariantem dla upokorzonych władz Kremla jest z kolei ogłoszenie powszechnej mobilizacji, która jest rozważana po 9 maja.

Znany dziennikarz śledczy z Bułgarii Christo Grozev, ekspert od spraw Rosji, jest jednak przekonany, że nawet gotowość Putina do ataku nuklearnego nie wystarczy, by do niego doszło. Zdaniem Grozeva taki rozkaz zignorują rosyjscy dowódcy ze sztabu generalnego. Powodem ma być pogarszający się stan zdrowia Putina.

Grozev mówił o tym w rozmowie z ukraińskim dziennikarzem Dmitrijem Gordonem. - Myślę, że ten aspekt, iż ludzie z jego otoczenia uważają go za niezdrowego, zmniejsza ryzyko, że wypełnią jego polecenie – powiedział Grozev.

Kolejnym powodem odmowy wydania rozkazu ataku z użyciem broni jądrowej są obawy generalicji Rosji, że po odsunięciu Putina od władzy dowódcom będą groziły procesy na wzór tych norymberskich po II wojnie światowej, po których stracono część elity nazistowskiej III Rzeszy.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Onet.pl/Daily Mail