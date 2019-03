Akcja poszukiwawcza na Nanga Parbat zawieszona. Ruszyła zbiórka pieniędzy

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Dotychczasowe poszukiwania Włocha Daniele Nardiego i Brytyjczyka Toma Ballarda nie przyniosły rezultatów, a w sobotę z powodu fatalnych warunków atmosferycznych pakistańskie śmigłowce nie mogły wylecieć na akcję w kierunku Nanga Parbat. Nie wiadomo, czy poszukiwania uda się wznowić.

Tymczasem grupa przyjaciół Nardiego rozpoczęła zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki mają zostać wykorzystane do organizacji poszukiwań himalaistów. Część pieniędzy ma trafić do pakistańskich szkół, „aby zagwarantować uczniom prawo do nauki. To właśnie, jako Ambasador Praw Człowieka, robił Daniele przy okazji swoich wypraw” – piszą znajomi Nardiego na Facebooku.

Jak dodają, „Daniele jest nie tylko przyjacielem, ale też bratem, źródłem inspiracji, a przede wszystkim miłości do życia. Chcemy mu się za to odwdzięczyć tym małym gestem i upewnić się, że Tom i Daniele wrócą do domu” – tłumaczą.

Z Daniele Nardim i Tomem Ballardem, którzy wspinali się na Nanga Parbat, nie ma kontaktu od niedzieli, 24 lutego. Para wspinaczy przygotowywała się do wyprawy przez kilka tygodni. Wyruszyli, kiedy wreszcie pojawiły się sprzyjające warunki atmosferyczne. Udało im się dotrzeć do wysokości 6000 metrów. To wtedy kontakt z nimi został przerwany.

Przypomnijmy, w zeszłym roku na Nanga Parbat zginął polski alpinista Tomasz Mackiewicz.

RadioZET.pl/Wprost.pl/TheGuardian.com/MK