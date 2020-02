Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zmiany klimatu, globalne ocieplenie, rzeczywisty zanik zimy. Zwolennicy walk z globalnym ociepleniem dostrzegają w procesie przede wszystkim winę człowieka. Symbolem protestów, ukazywanym w mediach, stały się działania młodej Szwedki Grety Thunberg.

W kontrze do Skandynawki od dłuższego czasu występuje w sieci 19-letnia Seibt. Niemka aktywnie działa w serwisie Youtube. Choć jej widownia nie osiąga wysokich zasięgów (46 tys. śledzących, rekorodowe nagranie to 180 tys. wyświetleń), to została już zauważano przez niemieckie media. W ojczyźnie ma jednak zdecydowanie więcej przeciwników. Lokalna Antifa postanowiła postraszyć nastolatkę wysyłając pod jej dom karawan pogrzebowy. Regularnie dostaje pogróżki w sieci.

Naomi potępia „alarmizm klimatyczny”, nazywając go wręcz „antyludzką ideologią”. I twierdzi, że przewidywania tragicznych, katastroficznych konsekwencji są przesadzone. Zdaniem youtuberki klimat to "skomplikowana sprawa", na którą wpływ mają różne czynniki

Pogróżki w internecie i głuche telefony są u mnie na porządku dziennym

– przyznała Niemka w jednym z wywiadów.

Przekazała też, że wkrótce przenosi się do USA. Na początek nowego życia ma jej wystarczyć dochód z wpłat na jej kont.

Tutaj nie ma dla mnie przyszłości. Robi się zbyt niebezpiecznie

- przekazała Naoimi Seibt oceniając politykę Niemiec jako „socjalistyczną dyktaturę”.

RadioZET.pl/PAP/Washington Post