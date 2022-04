Narasta problem z dostarczaniem pomocy Ukrainie. "Poważne wyzwanie"

W efekcie wojny infrastruktura transportowa Ukrainy uległa znacznemu zniszczeniu, co powoduje, że dostarczanie pomocy humanitarnej na terenach, z których już się wycofały wojska rosyjskie jest poważnym wyzwaniem - oceniło w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

Wojna w Ukrainie, mimo sukcesu obrońców, którzy odparli Rosjan spod Kijowa, Czernihowa czy Sum, przyniosła państwu ogromne straty w infrastrukturze.

Zniszczenia dróg, mostów są tak duże, że w istotny sposób utrudniają dostawy w ramach pomocy humanitarnej w rejony objęte bezpośrednimi walkami.

Problem z dostarczaniem pomocy Ukrainie? "Poważne wyzwanie"

"Infrastruktura drogowa na dotkniętych konfliktem terenach Ukrainy uległa znacznemu zniszczeniu. Wojska rosyjskie, wycofując się z północnej Ukrainy, pogorszyły sytuację, niszcząc mosty, stosując miny lądowe i porzucając pojazdy na kluczowych trasach" – podało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Resort powołał się na szczególny przypadek – w liczącym przed wojną 285 tys. mieszkańców Czernihowie (miasto, o które toczyły się ostre walki, przedpole do natarcia na Kijów, przyp). ostał się zaledwie jeden most, i to przeprawa dla pieszych przez rzekę Desnę.

"Zniszczenia ukraińskiej infrastruktury transportowej stanowią obecnie poważne wyzwanie w dostarczaniu pomocy humanitarnej na tereny poprzednio oblegane przez Rosję" – podsumował resort.

RadioZET.pl/Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii Twitter

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo