Omikron wykryty w Chinach. W państwie, w którym rozpoczęła się pandemia COVID-19, potwierdzono zakażenie nowym wariantem koronawirusa u podróżnej z Polski.

Polka zakażona Omikronem w Chinach. Leciała z Warszawy

Państwowa gazeta z Chin "Global Times" podała we wtorek, że zakażenie potwierdzono u obywatelki Polski, która przyleciała z Warszawy do Tiencinu.

Global Times poinformował, że podróżna z Polski nie miała gorączki, a jej przypadek zakażenia został zakwalifikowany jako bezobjawowy. Służby graniczne i sanitarne zareagowały błyskawicznie. "Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron w mieście, władze Tiencinu powołały specjalny obszar leczenia infekcji wraz z zespołem medycznym. Do tej pory nie wykryto żadnych innych infekcji nowym wariantem koronawirusa wśród innych pasażerów tego samego lotu" - czytamy.

Rzecznik MZ: Sprawdzamy kontakty zakażonej Polki przed wylotem

- Mamy potwierdzenie, że jest zakażenie u osoby nastoletniej, podróżującej do Chin z matką. W tej chwili ta osoba przebywa w szpitalu, ale nie ma objawów (COVID-19). Jej matka ma ujemny wynik testu - powiedział na konferencji rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zapytany o to, czy w Polsce jest potwierdzony wariant Omikron, odpowiedział, że sanepid sprawdza ścieżkę kontaktów nastolatki przed wylotem do Chin. – Służby docierają do osób, które miały kontakt z nastolatką. Sytuacja będzie analizowana pod kątem kwarantann, jest dynamiczna – powiedział we wtorek przed południem rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

RadioZET.pl/Global Times/PAP