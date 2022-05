"Nasz wróg o tym marzył". Zełenski w dzień zwycięstwa o zamiarach Ukrainy

- Nasi przodkowie walczyli o wolność dla nas i zwyciężyli. My walczymy o wolność dla siebie i dla naszych dzieci i dlatego zwyciężymy - oświadczył prezydent Ukrainy w poniedziałek w wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej. Przypomniał, że w czasie wojny zginęło 8 mln Ukraińców i co najmniej 50 mln ludzi na całym świecie.

Władimir Putin w przemówieniu 9 maja, które wygłosił przed paradą z okazji dnia zwycięstwa nad III Rzeszą, porównał separatystów z Donbasu do żołnierzy Armii Czerwonej walczących z nazizmem. Natomiast Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał o wkładzie Ukrainy w zwycięstwo w II wojnie światowej, który kremlowska propaganda wymazuje.

- Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy razem z innymi narodami w koalicji antyhitlerowskiej pokonali nazizm. I nikomu nie pozwolimy anektować naszej historii - powiedział Wołodymyr Zełenski. - W dzień zwycięstwa nad nazizmem walczymy o nowe zwycięstwo. Droga do niego jest ciężka, ale nie wątpimy, że wygramy - dodał Zełenski.

Zełenski wygłosił przemówienie z okazji dnia zwycięstwa

- Nasz wróg marzył, że zrezygnujemy ze świętowania 9 maja i zwycięstwa nad nazizmem - dodał. Przypomniał, że w II wojnie światowej z nazistami walczyły miliony Ukraińców, zginęło osiem mln Ukraińców i co najmniej 50 mln ludzi na całym świecie. - My nie mówimy (jak Rosjanie - red.): “możemy to powtórzyć”, bo chcieć powtórzyć 2194 dni wojny może tylko szaleniec. Ten, który już dzisiaj powtarza straszliwe zbrodnie reżimu Hitlera, naśladuje filozofię nazistów i kopiuje to, co robili oni - powiedział.



- On jest skazany na porażkę, bo jest przeklęty przez miliony przodków, odkąd zaczął naśladować ich zabójcę. I dlatego straci wszystko - ocenił Zełenski. - Nie ma nic groźniejszego niż podstępny wróg, ale nie ma nic bardziej trującego niż fałszywy przyjaciel - powiedział, cytując słowa ukraińskiego poety i filozofa Hryhorija Skoworody. Kilka dni temu poświęcone mu muzeum zniszczyła rosyjska rakieta.



- 24 lutego zrozumieliśmy tę prawdę, kiedy “fałszywy przyjaciel” rozpoczął wojnę. To nie jest wojna dwóch armii, to wojna dwóch światopoglądów - powiedział Zełenski, nazywając Rosjan „barbarzyńcami, którzy ostrzeliwują muzeum Skoworody i wierzą, że rakietami można zniszczyć ukraińską filozofię”.

Jak dodał, ta filozofia drażni Rosjan. - Jest im obca, przeraża ich - ona polega na tym, że jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy idą swoją drogą. Zełenski powiedział, że zaczynając 24 lutego inwazję na Ukrainę, Rosja nastąpiła „na te same grabie, na których stawała noga każdego okupanta na Ukrainie”. - Przeżywaliśmy różne wojny, ale wszystkie miały taki sam finał. Naszą ziemię zasypywały kule i pociski, ale żaden wróg nie zapuścił tu korzeni - podkreślił, dodając, że „nie ma takich kajdan, które mogą związać naszego wolnego ducha”.



- Wcześniej czy później zwyciężymy. Czy to Orda, czy to nazizm, czy mieszanka jednego i drugiego - zapewnił. - Zwyciężymy, bo to jest nasza ziemia. Ktoś walczy za cara-batiuszkę, za Fuehrera, partię i wodza, a my – za ojczyznę – zaznaczył Zełenski. - Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa, a ktoś nie będzie miał nawet jednego - podsumował ukraiński prezydent. Oświadczenie Zełenskiego nagrane w centrum Kijowa opublikowane zostało w poniedziałek w Telegramie.

