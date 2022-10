"Huk i gęsta chmura". Trumny zawisły nad ziemią, doszło do odsłonięcia ciał

Na cmentarzu Poggioreale w Neapolu doszło do przerażającego zdarzenia. W wyniku zawalenia się czteropiętrowych katakumb co najmniej 12 trumien zawisło nad ziemią. Wiadomo, że doszło do odsłonięcia kilku ciał. W momencie zawalenia się budynku w okolicy nie było zwiedzających.

"Zawalenie poprzedził huk i gęsta chmura kurzu" - relacjonował "Guardianowi" Vincenzo Santagada, radny Neapolu. Zauważył, że do zdarzenia doszło zaledwie dwa tygodnie przed Świętem Zmarłych.

Neapol. Katastrofa na cmentarzu, 12 trumien zawisło nad ziemią

- To krytyczna i niedopuszczalna sytuacja. Przez zbyt wiele lat cmentarze w Neapolu były źle zarządzane i pozostawione samym sobie - ocenił jeden z lokalnych samorządowców.

Rodziny zmarłych zorganizowały protest. "Jedynym szczęściem tej sytuacji jest to, że trumny nie wypadły, ponieważ są umiejscowione w głębi budynku" - powiedział lokalnym mediom Maurizio Boddi, którego żona, rodzice i teściowie są pochowani w budynku.

fot. PAP/EPA

Nie ma oficjalnego komunikatu, jak doszło do katastrofy budowlanej. Sprawa jest jednak szeroko komentowała przez opinię publiczną. Niebawem ma zostać wszczęte specjalne śledztwo. Naprawa zniszczeń ma potrwać co najmniej kilka dni.

To nie pierwsza tego typu sytuacja na cmentarzu w Neapolu. W styczniu 2022 roku w wyniku zawalenia się części budynku zniszczonych zostało 200 grobów.

RadioZET.pl/ Rai News/ Guardian