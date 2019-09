„Kajakiem do Barcelony”, areszt w hotelu. Oto koszmar klientów Neckermanna

Biuro podróży Neckermann Polska ogłasza upadłość, a to oznacza kłopoty dla 3600 turystów, którzy aktualnie przebywają poza granicami kraju. „Najgorsza sytuacja jest w Tunezji, Turcji i na Majorce. Turyści są wyrzucani z hoteli lub zatrzymywani w areszcie hotelowym” – mówiła w środę Izabela Stelmańska z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego podczas konferencji poświęconej upadłości biura podróży Neckermann.

Co to oznacza w praktyce? To, że niektórym turystom uniemożliwia się wyjście z hotelu czy zamyka się ich w pokoju. Część z turystów jest natomiast wyrzucana. „Z hotelu wyrzuciła nas policja i na własną rękę dojechaliśmy do Palma de Mallorca” – mówiła w rozmowie z TVN24 pani Agnieszka, która z Neckermann Polska poleciała na hiszpańską Majorkę.

Kiedy w końcu dodzwoniliśmy się do konsulatu, powiedzieli, że możemy przypłynąć na kajaku do Barcelony, a z Barcelony będziemy mieć autobus do Polski, który jedzie dwa dni. powiedziała pani Agnieszka na antenie TVN24

Po chwili doprecyzowała jednak, że mowa była raczej o „przyjeździe do Barcelony". „Chyba nie zdawali sobie sprawy, że jesteśmy na wyspie i loty do Barcelony też są drogie, a my mieliśmy po sto euro w kieszeni i nie było nas na to stać” – wytłumaczyła turystka.

Problemy turystów na Majorce, greckich wyspach, w Tunezji, Turcji czy na Dominikanie mają związek z upadłością najstarszego biura podróży na świecie – Thomas Cook, z którym Neckermann Polska jest kapitałowo powiązany.

W tej chwili poza granicami kraju przebywa 3600 klientów biura, a opiekę nad nimi przejął w środę marszałek województwa mazowieckiego. Teraz, ze środków zgromadzonych w funduszu gwarancyjnym, marszałek w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej albo zorganizować i opłacić powrót do kraju.

Neckermann – infolinie dla klientów

W związku ze złożeniem przez biuro podróży Neckermann Polska Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o niewypłacalności, urząd przygotował dla klientów tego biura specjalne infolinie. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 22 597 95 24

+48 22 597 95 43

+48 22 597 95 45

+48 22 597 95 41

Z Departamentem Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie można też kontaktować się mailowo, pisząc na adres: dkpit@mazovia.pl.

RadioZET.pl/TVN24