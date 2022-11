Negocjacje Rosja-Ukraina. Minister ucina spekulacje. "Żadnych warunków poza jednym"

"Washington Post" poinformował, że administracja Joe Bidena nieoficjalnie zachęca władze Ukrainy do tego, by nie zamykały sobie możliwości negocjowania z Rosją i zrezygnowały z publicznie demonstrowanego postulatu, iż zaangażowanie w rozmowy pokojowe będzie możliwe po odsunięciu od władzy Władimira Putina.

Mogła to być odpowiedź na decyzję Wołodymyra Zełenskiego z początku października. Prezydent Ukrainy podpisał wówczas dekret uznający decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego o niemożności prowadzenia rozmów z Putinem.

Negocjacje Rosja-Ukraina. Minister z Kremla: nie mamy warunków wstępnych

Do sprawy odniósł się wiceszef rosyjskiego MSZ Andriej Rudenko. W rozmowie z agencją TASS powiedział, że nie ma obecnie żadnych negocjacji ws. Ukrainy - ani z USA, ani z samym rządem w Kijowie. Jednocześnie stwierdził, że "Rosja nie ma warunków wstępnych do rozmów z Ukrainą" i "zawsze deklarowała gotowość do negocjacji".

- Ukraina przyjęła ustawę, która zabrania jej prowadzenia pokojowych negocjacji z Rosją. To ich wybór. Zawsze deklarowaliśmy gotowość do takich negocjacji, które zostały przerwane nie z naszej winy - ocenił. Jego zdaniem, "jedynym warunkiem jest dobra wola ze strony Kijowa".

Wiceszef dyplomacji Kremla zapowiedział również kontynuację negocjacji w sprawie strefy ochronnej wokół elektrowni jądrowej w Zaporożu. Przekazał, że "właściwe organy Federacji Rosyjskiej badają propozycje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej".

RadioZET.pl/TASS